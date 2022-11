Metall-Analyse bestätigt: Varusschlacht fand in Kalkriese statt

Früher war sie als "Schlacht im Teutoburger Wald" bekannt, doch tatsächlich trafen römische und germanische Truppen wohl in einem sumpfigen Gelände deutlich weiter nördlich aufeinander, im heutigen Kalkriese im Osnabrücker Land. Dort gibt es ein Museum, dort wurden zahlreiche Ausrüstungsgegenstände der beteiligten Truppen gefunden, etwa Sandalen-Nägel, Gürtelschnallen, Fibeln, ein Schienenpanzer und sogar eine Gesichtsmaske. Gleichwohl gibt es nach wie vor Zweifel am eigentlichen Ort der Varusschlacht, wo der gleichnamige römische Feldherr und sein germanischer Widersacher, der Cheruskerfürst Arminius, vermutlich in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 9 nach Christus aufeinander trafen.

"Fingerabdruck" in Metall-Legierungen

Jetzt konnte mit Hilfe von Metall-Analysen festgestellt werden, dass in Kalkriese die 19. Legion präsent war, die an der Schlacht beteiligt gewesen sein soll. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass in der Gegend Römer und Germanen miteinander fochten. Ob es wirklich nur ein einziges Aufeinandertreffen war oder nicht doch mehrere Scharmützel an unterschiedlichen Orten, darüber werden die Meinungen wohl weiter auseinander gehen.

Forscher hatten in den vergangenen Jahren festgestellt, dass sich die Messing- und Bronze-Gegenstände, die römische Legionen mit sich führten, in ihrer Zusammensetzung charakteristisch voneinander unterscheiden, was einige Spurenelemente betrifft. Weil Metallwaren damals immer wieder eingeschmolzen und neu aufbereitet wurden, änderte sich der spezifische "Fingerabdruck" in den Produkten der jeweiligen Legions-Schmieden nicht und es war möglich, den Truppenteilen, deren genaue Standorte bekannt waren, ein markantes Metall-Profil zuzuordnen. Das half nun im Streitfall Varusschlacht.