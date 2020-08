Messerscharfe Fast-Food-Satire an der Rott: "Brust oder Keule"

Während die Mückenschwärme in der Dämmerung tanzen und von weither Party-Musik herüberweht, sitzen die Pfarrkirchener Zuschauer auf dem harten, aber von der Sonnen gewärmten Beton-Halbrund des Theatrons am Ufer der Rott und lauschen amüsiert dem komödiantischen Hin und Her. Dabei geht es auch um die wichtigsten "Zielgruppen" der Ernährungsindustrie, den coolen Hipster, die Touristen, die Fleisch-Fans und die Eiligen, die alle persönlich angesprochen werden und aus Tricatels Fließband-Produktion maßgeschneiderte Speise-Angebote erwarten dürfen. Allerdings solche, die geschmacklich neutral sind.

Der Koch erschießt sich

Nebenbei wird der Wahnsinn der Jahr für Jahr vergebenen Gastro-Sterne auf die Schippe genommen, mit denen die Köche schwer unter Druck gesetzt werden. Auch das war in den siebziger Jahren bei weitem noch nicht ein so viel diskutiertes Thema wie heute. Als der Kritiker ausnahmsweise angemeldet erscheint und der Koch damit eine (unfaire) Chance zum Ruhm erhält, erschießt der sich doch lieber, weil er dem Stress nicht gewachsen ist - den Revolver trug er schon zwei Wochen bei sich. Was hier überdrehte Satire ist, hat im VIP-Küchen-Alltag ja tatsächlich stattgefunden - es gab tatsächlich Sterne-Helden, die sich das Leben nahmen, die im Burn-Out endeten oder vor den wankelmütigen Kritikern in eine "Kreativ-Pause" flüchteten.