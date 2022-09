Menschenrechtspreis für ARD-Journalistin Isabel Schayani

Vier Fernseh- und Radioproduktionen haben den 12. Marler Medienpreis für Menschenrechte erhalten. Mit einem Ehrenpreis wurde am Samstag die deutsch-iranische Fernsehjournalistin Isabel Schayani für ihr beispielhaftes Engagement geehrt, heißt es von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation vergibt den undotierten Preis seit 2001 für Beiträge und Persönlichkeiten, die die Bedrohung, die Missachtung oder den Schutz von Menschenrechten in herausragender Weise behandeln.

Ausgezeichnete Fernseh- und Radioproduktionen

Die Film-Dokumentation "Wikileaks - Die USA gegen Julien Assange" (NDR/WDR) wurde in der Sparte "Information Video" prämiert. Die Hördokumentation "Der letzte Tag - Das Attentat von Hanau" (Deutschlandfunk Kultur, NDR, WDR) erhielt in der Sparte "Information Audio /Print" die Auszeichnung. Ferner wurde der Spielfilm der Autorin Iram Haq über ihre persönliche Geschichte als norwegische Frau mit pakistanischen Wurzeln in der Sparte "Fiktion" ausgezeichnet.

Journalismus gefragt, der keine Angst vor Konfrontation hat

Mit dem Preis der Amnesty Jugend wurde zusätzlich die Radiogeschichte "Ich bin Liv - Leben als Transkind" (WDR) gewürdigt. Schirmherrin Sonia Mikich betonte, nötig sei ein aktiver, kämpferischer Journalismus, der keine Angst vor Konfrontationen habe. Ihr Respekt gelte "den vielen Aktiven, die gegen undemokratische Übergriffe, subtile Diskriminierung und grobes Unrecht kämpfen", sagte die Journalistin und Fernsehmoderatorin in einer Videobotschaft.