Menschenrechtsgruppe aufgelöst: Entsetzen über Moskauer Urteil

Seit Wochen kündigte es sich an, nun ist es vollzogen: Russlands oberstes Gericht hat wie erwartet und hinter verschlossenen Türen die Auflösung der Menschenrechts-Organisation Memorial angeordnet – und damit große Bestürzung in deutschen Institutionen ausgelöst.

In einer etwa von Amnesty International Deutschland und vom Schriftstellerbund PEN unterzeichneten Erklärung heißt es, die Zwangsauflösung der Organisation sei ein "schwerer Schlag für die russische Gesellschaft, die Gesellschaften seiner Nachbarstaaten und für ganz Europa". Memorial sei das "moralische Rückgrat der russischen Zivilgesellschaft".

Schriftstellerbund zeigt sich solidarisch

Die Unterzeichner, zu denen auch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gehört, verurteilen das Vorgehen der russischen Justiz gegen Memorial als politisch motiviert. In der Erklärung heißt es: "Memorial steht wie keine andere Organisation für ein offenes, menschenfreundliches, demokratisches Russland, das die Versöhnung innerhalb der eigenen Gesellschaft und mit seinen Nachbarn sucht".

Mit dem Verbot der Organisation bekämpfe der russische Staat "die Auseinandersetzung mit der eigenen Unrechtsgeschichte". Er verletze zudem "die Grundwerte der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Russland selbst unterzeichnet hat".

"Mit euch sind wir ganz schnell fertig!"

Der BR hat immer wieder über den Prozess gegen Memorial berichtet – etwa mit einem ausführlichen Bericht zum Prozessauftakt. Im BR-Gespräch hatte zuletzt auch Memorial-Vorstandsmitglied Vera Ammer vor einer Auflösung der Organisation gewarnt. Das hätte verheerende Signalwirkung – und würde kleineren Initiativen russlandweit zu verstehen geben: "Mit euch sind wir ganz schnell fertig, wenn wir selbst vor Memorial nicht zurückschrecken".

Russlands Justiz geht seit Jahren hart gegen Organisationen vor, die Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Schon vor einigen Jahren hatten Russlands Behörden Memorial auf eine Liste "ausländischer Agenten" gesetzt – was ihr die Arbeit im Folgenden sehr erschwerte. Auch die Auflösung von "Memorial International" hat das Gericht nun mit der Begründung angeordnet, die Organisation habe gegen das "Ausländische-Agenten-Gesetz" verstoßen.

Moskau sieht ausländische Agenten am Werk

Memorial war in den 1980er Jahren vom bekannten Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow gegründet worden. Die Organisation will unter anderem den Terror unter Stalin aufarbeiten, aber auch aktuell die Menschen- und Bürgerrechte in Russland schützen. Zuletzt hatte sie immer wieder auf das Schicksal des inhaftierten russischen Oppositionellen Nawalny hingewiesen.

Das Vorgehen der russischen Justiz bezeichnet die Organisation schon länger als politisch motiviert. Gegen das Urteil will sie konsequenterweise Rechtsmittel einlegen – sowohl in Russland als auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.