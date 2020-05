Menschenrechts-Filmpreis startet in die Wettbewerbsrunde

Der Corona-Pandemie zum Trotz können Filmschaffende und Regisseure ihre Filme für den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis einreichen. Das teilte die Veranstalter des Filmpreises mit. Bis zum 31. Juli 2020 können Langfilme, Kurzfilme, Studienfilme und nicht-kommerzielle Filme in den Kategorien Kino- und Fernsehfilm sowie Webvideo vorgelegt werden.

2.500 Euro Preisgeld

Voraussetzung ist, dass die Filme das Thema Menschenrechte behandeln und deutschsprachig oder deutsch untertitelt sind. Zudem müssen alle Filme nach dem 31. Dezember 2017 fertiggestellt worden sein. Zusätzlich wird aus allen vorgelegten Filmen ein Bildungspreis ausgelobt, der sich in besonderer Weise zum Einsatz in Schule und Bildungsarbeit eignet. Jede Wettbewerbskategorie ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro dotiert.

Preisverleihung Ende des Jahres

Die vorgelegten Arbeiten werden durch mehrere Fachjurys gesichtet und bewertet. Die besten Filmemacher und Regisseure in den Wettbewerbskategorien werden im Rahmen der Preisverleihung am 5. Dezember 2020 in der Nürnberger Tafelhalle geehrt. Der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis wird seit 1998 im Rhythmus von zwei Jahren verliehen – immer in Nürnberg und jeweils am Vorabend des Internationalen Tages der Menschenrechte. Der Wettbewerb zählt europaweit zu den größten und renommiertesten seiner Art.

Wahrung der Menschenrechte als Ziel

Der Preis und wird aktuell von 21 Organisationen der Zivilgesellschaft gestaltet, finanziert und durchgeführt. Zu den Trägern gehören Organisationen der Menschenrechts-, Bildungs-, Kultur- und Medienarbeit, konfessionell geprägte Organisationen, Gewerkschaften sowie Wohlfahrtsverbände und kommunale Einrichtungen. Sie sind geeint im Ziel der Achtung und Wahrung der Menschenrechte. Zudem unterstützen Verbände und Einzelpersonen den Filmwettbewerb.