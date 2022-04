Menschenrechtler: Konfuzius-Instituten Förderung entziehen

Die von China getragenen Konfuzius-Institute stehen erneut in der Kritik. Diesmal fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), dass den Instituten in Deutschland jede öffentliche Förderung entzogen wird. Sie verlangte, dass die Konfuzius-Institute dementsprechend von deutschen Universitäten abgekoppelt werden.

GfbV: China und Russland investieren viel Geld in Propaganda

"Was man in Deutschland über China lernt, darf nicht den Konfuzius-Instituten - und damit letztlich der chinesischen Regierung unter Xi Jinping - überlassen werden", erklärte GfbV-Sprecherin Jasna Causevic. Autoritäre Staaten wie China oder auch Russland investierten viel Geld in Propaganda, um ihre massiven Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern. "Gegen diese Versuche der Einflussnahme müssen wir energisch vorgehen, um unsere Demokratie und Meinungsfreiheit zu schützen und einer Spaltung unserer Gesellschaft vorzubeugen", sagte die Referentin der GfbV. Die Konfuzius-Institute müssten sich an die Vorgaben der KPC halten. und seien daher mit freier Wissenschaft nicht kompatibel. Sie bezeichnete es als grotesk, dass deutsche Forschende die Kritik an der Kooperation mit den Instituten zurückweisen und sich dabei auf die Wissenschaftsfreiheit bezögen. China hat sich zum Beispiel auch im Ukraine-Konflikt für neutral erklärt und die russische Invasion nicht verurteilt, es unterhält auch weiterhin gute Beziehungen nach Moskau.

Für die Konfuzius-Institute ist das chinesische Ministerium für Bildung verantwortlich. Ihr offizielles Ziel: die chinesische Sprache und Kultur fördern, die chinesische Lehre weltweit zu unterstützen und kulturellen Austausch ermöglichen. Sie wurden daher oft mit den deutschen Goethe-Instituten verglichen. In Bayern gibt es Konfuzius-Institute in den Städten München, Nürnberg und Ingolstadt.

Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die Konfuzius-Institute an den Universitäten Duisburg-Essen und Hannover nach Interventionen chinesischer Regierungsvertreter Veranstaltungen abgesagt hatten, auf denen ein Buch über Staatschef Xi Jinping vorgestellt werden sollte. Die damalige Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erklärte daraufhin, sie sehe das Wirken der 19 Konfuzius-Institute an deutschen Hochschulen "seit geraumer Zeit mit großer Sorge".