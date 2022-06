Menschenrecht Wasser: Warnung vor Verteilungskämpfen

Wasser spielt in allen Weltreligionen eine große Rolle. Es ist Projektionsfläche für Glaubensfragen und, da sind sich die Religionen einig, sehr kostbar. Das gilt in Zeiten des Klimawandels umso mehr, denn Wasser wird knapp, und an vielen Orten auf der Welt hat der Kampf ums sauberes Trinkwasser längst begonnen.

Nicht nur auf der Südhalbkugel, sondern auch in Bayern. Kerstin Schlögl-Flierl ist Lehrstuhlinhaberin für Moraltheologie an der Universität Augsburg mit Schwerpunkt Umweltethik. Außerdem ist sie Mitglied des Deutschen Ethikrats. Im Theo.Logik-Interview auf Bayern 2 erklärt sie, dass beim Verteilungskampf des Wassers zwar immer auf den globalen Süden geschaut werde, es aber auch in Bayern zunehmend Probleme gebe. "Daher würde ich sagen, dass es den Blick global und lokal braucht", sagt Kerstin Schlögl-Flierl.

Gerichtliche Konflikte ums Wasser nehmen zu

Die Situation der Grundwasserspeicher verschlechtert sich in vielen Regionen Bayerns zunehmend. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg wurden jüngst an 44 Prozent der Messstellen niedrige Pegelstände verzeichnet. Damit setzt sich ein Trend fort, der laut LfU seit bald 20 Jahren andauert.

Einer Datenanalyse des Recherchenetzwerks Correctiv zufolge haben in den vergangenen zehn Jahren die gerichtlichen Konflikte, in denen es um Wasser geht, im Vergleich zu vor zehn Jahren drastisch zugenommen. In Bayern hat sich die Zahl der Verfahren sogar fast verdoppelt. Correctiv kritisiert, dass die Behörden keine konkreten Konzepte hätten, wie der Wasserknappheit in Zukunft begegnet werden könne. Als Theologin und Ethikerin appelliert Kerstin Schlögl-Flierl daher an die Politik, Wasser wieder verstärkt als Gemeinschaftsgut zu erkennen.

Zum Wassersparen animieren

Bisher sei es noch selbstverständlich, dass immer sauberes Wasser aus der Leitung komme, aber "eigentlich müsste bei uns ein Umdenken stattfinden, um Wasser als Gemeinschaftsgut in globalen Zusammenhängen zu sehen." Man müsse laut Schlögl-Flierl viel mehr zum Wassersparen animieren. Künstliche Intelligenz könne beim Thema Wassersparen in Zukunft eine große Hilfe sein, um an der richtigen Stelle Wasser zu sparen, Lecks zu finden, an denen Wasser austritt und ungenutzt versickert. Auch bei der Wasserverteilung könne künstliche Intelligenz unterstützen, meint die Theologin.

In der Wasserethik geht es um Wertschätzung

"In der sogenannten Wasserethik unterscheiden wir Süßwasser und Salzwasser, und dabei geht es natürlich auch darum, für was wir das Wasser verwenden? Ist es für die Landwirtschaft, den Garten, den Swimmingpool?", fragt Kerstin Schlögl-Flierl. Dabei beschäftigt sich die Wasserethik immer auch mit dem Thema Wertschätzung von Wasser. Ein Problem dabei stelle auch die Privatisierung der Trinkwasserversorgung in vielen Regionen dar. Ein bekanntes Beispiel ist der Lebensmittelkonzern "Nestle", der etwa im französischen Ort Vitel Wasser entnimmt. Die Anwohner dort leider häufig unter Wasserknappheit. Das Wasser wird dann in Plastikflaschen verkauft. Auch in Bayern gab es bereits Streitfälle mit Firmen, die aus dem Grundwasser immer mehr Wasser entnehmen wollen.

Wasser werde zunehmend zur Ware

Dass Wasser zunehmend zur Ware wird, sieht die Moraltheologin problematisch, immerhin sei Wasser ein Menschenrecht. "Ich würde schon immer überlegen, für was ich mein Wasser verwende", sagt die Ethikerin. Dabei geht es nicht nur um den Einzelnen, das Individuum, sondern auch um die ganze Gesellschaft. Neue Konzepte brauche es ihrer Meinung nach für die Lebensmittelproduktion und die Herstellung von wasserintensiven Lebensmitteln wie Gemüse. "Alles verdorren zu lassen ist genau so problematisch wie ständig den Pool neu zu befüllen", meint Schlögl-Flierl und empfiehlt eine Strategie der Genügsamkeit.