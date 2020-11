Menschenketten vor fränkischen Theatern

Rund 20 Theatermitarbeiter und Schauspieler haben vor dem Ansbacher Theater mit einer Menschenkette auf sich aufmerksam gemacht. Wie der Ansbacher Intendant Axel Krause dem BR sagte, wolle das Theater zeigen, dass es trotz der coronabedingten Schließung existiere, auch wenn kein Publikum empfangen werden darf.

Nähe zum Publikum fehlt

Es gehe nicht darum, Forderungen zu Theateröffnungen zu stellen, das wäre falsch in der Pandemie. Man brauche aber eine Perspektive, so Krause weiter. Es gehe zum einen um den finanziellen Aspekt, aber auch darum, dass die Nähe zu den Menschen fehle. Die Teilnehmer waren mit einen Seil verbunden, an welchem die Aufschrift "Wir sind noch da in Ansbach" angebracht war. Das Theater Ansbach hat rund 30 Mitarbeiter.

Kunst, Mitgefühl und Vernunft

Auch das Staatstheater Nürnberg hat sich an diesem Aktionstag beteiligt. Unter dem Motto "Das Staatstheater Nürnberg steht ein für Kunst, Mitgefühl und Vernunft" bilden Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter des Kulturbetriebs eine kontaktlose Menschenkette auf dem Richard-Wagner-Platz.

Staatstheater Nürnberg betont solidarisches Miteinander

Das Staatstheater will damit ein Zeichen setzen, für die Sichtbarkeit der Kultur und für ein solidarisches Miteinander in Pandemie-Zeiten. Der Deutsche Bühnenverein hatte zu dem bundesweiten Aktionstag aufgerufen, auch damit die Kulturhäuser ihre Verbundenheit zum Publikum zeigen können.