Mensch im Zentrum – Christian-Schad-Museum in Aschaffenburg

Vom Jahr 2000 an hatte Schads Witwe seinen Nachlass der Stadt Aschaffenburg überlassen, darunter eine Druckgrafik-Sammlung sowie Gemälde und weitere Zeichnungen, Aquarelle und die Bibliothek ihres Mannes – etwa 3.200 Werke umfasst der Bestand der Christian Schad Stiftung Aschaffenburg. Davon werden mehr als 200 Exponate auf den drei Ebenen des neuen Museums gezeigt.

200 Exponate auf drei Ebenen

Schad hatte in München studiert, war nach Studienaufenthalten in der Schweiz und Italien nach Wien gegangen und kam 1927 nach Berlin. Bei einem Bombenangriff 1943 wurde sein Atelier in der Hauptstadt zerstört. Ein Porträtauftrag ein Jahr zuvor hatte ihn nach Aschaffenburg geführt, wo er von 1943 an lebte bis zum Bau seines Atelierhauses im nahe gelegenen Bessenbach-Keilberg Anfang 1962.