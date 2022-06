Menasse und Yücel an der Spitze des neuen PEN Berlin

Die erste Amtshandlung des neugegründeten PEN Berlin war hochsymbolisch. Noch während die Wahl des Gründungsboards im Berliner Literaturhaus und per Zoom lief, machten sich die beiden Gründungsboard-Mitglieder Simone Buchholz und Alexandru Bulucz auf den Weg zum Berliner Flughafen, um dort den von der russischen Regierung zur Fahndung ausgeschriebenen kremlkritischen Schriftsteller Dmitry Glukhovsky abzuholen.

Man meint es offensichtlich sehr ernst beim PEN Berlin mit dem Einsatz für verfolgte Autorinnen und Autoren. So wie der in Darmstadt sitzende PEN Deutschland, von dem mehrere PEN Berlin-Mitglieder im Streit geschieden sind, strebt man ein writers-in-exile- und writers-in-prison-Programm an. Zudem hat der Wikileaks-Gründer Julian Assange, dem die Ehrenmitgliedschaft vom PEN Berlin angetragen worden war, diese angenommen, wie das Gründungsboard-Mitglied Elke Schmitter heute Mittag im Rahmen der Gründungsversammlung mitteilte.

"Von Berlin soll ein neuer Geist ausgehen"

Herbert Wiesner, 85 Jahre alt und eines der 232 Gründungsmitglieder des PEN Berlin, eröffnete die Gründungsversammlung mit den Worten: "Ich hoffe, dass dies ein glücklicher Tag wird. Ich bin heute ausgetreten aus dem PEN Darmstadt. In Gotha war es schauerlich, es gab ein Unterlaufen der Bemühungen des neuen Präsidiums um Deniz Yücel, sie wurden aufs Schändlichste torpediert. Deshalb fangen wir heute noch mal neu an. Von Berlin soll ein neuer Geist ausgehen."

Schon einmal, erinnerte sich Wiesner, sei das von ihm 17 Jahre lang geleitete Literaturhaus Berlin ein Ort der PEN-Geschichte gewesen: als Ingrid Bachér, die erste Präsidentin des PEN Deutschland, 1996 im Berliner Literaturhaus aus Protest gegen die Querelen um die Vereinigung von west- und ostdeutschem PEN von ihrem Amt zurück- und aus dem PEN ausgetreten sei. Der genius loci des Literaturhauses wurde wohl auch deshalb beschworen, weil die Mitglieder des neuen PEN Berlin es anders machen wollen, sich nicht in vereinsinternen Flügelkämpfen verlieren wollen. Der PEN Berlin, so hatte es Deniz Yücel schon am Dienstag getwittert, will ein "Besser-PEN" werden. Yücel erwähnte überdies, dass er einen ihn rührenden Brief des Sohns der heute 91-jährigen Ingrid Bachér, Benjamin Erben, erhalten habe.

Im November erste Mitgliederversammlung

Nach der angestrebten Anerkennung des PEN Berlin durch den rund 140 PEN-Zentren umfassenden PEN International auf dessen Jahrestagung in Uppsala Ende September, Anfang Oktober – als erforderliche Bürgen hat man u.a. die PEN-Zentren der Ukraine und Ugandas gewonnen – soll es im November bereits eine erste Mitgliederversammlung des PEN Berlin geben, erklärte der frischgewählte Sprecher Deniz Yücel, der das Sprecher-Amt gemeinsam mit der Schriftstellerin Eva Menasse versehen wird.

Das Spektrum der im PEN Berlin versammelten Personen sei "weitgefasst", es seien Vertreter aller literarischen Genres versammelt, sagte Herbert Wiesner: neben vielen Journalisten und Publizisten auch Übersetzerinnen und Übersetzer wie etwa Hinrich Schmidt-Henkel und Frank Heibert, die neben vielen anderen im Zoom zugeschaltet waren. Schmidt-Henkel zeigte sich sehr glücklich über diesen Akt der Wertschätzung ihrer für die Literatur so wichtigen Arbeit.

"Wir gründen keinen Club der Gleichgesinnten"

Deniz Yücel betonte: "Das Ganze ist für mich auch eine persönliche Sache, weil ich in der Zeit meiner Haft in der Türkei durch die 'Free Deniz'-Kampagne sehr viel ungemein wertvolle Unterstützung erfahren habe. Das ist für mich das Leitbild bei der Gründung des PEN Berlin. Die Möglichkeit zu haben, praktische Solidarität zu leisten, ist das Reizvolle daran."

Ferner sagte er: "Wir gründen keine Partei, keinen Stammtisch und keinen Club der Gleichgesinnten, wir sind alle Individualisten." Neben dem 48-jährigen Yücel gehören dem kommissarischen Gründungsboard Eva Menasse, Sophie Sumburane, Simone Buchholz, Ralf Nestmeyer, Joachim Helfer, Mithu Sanyal, Ronya Othmann, Alexandru Bulucz, Konstantin Küspert sowie Elke Schmitter an. Während der Berliner Gründungsversammlung wurde bekannt, dass rund 120 weitere Aufnahmebegehren an den PEN Berlin gestellt worden sind.