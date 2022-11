Memorium Nürnberger Prozesse: Entwürfe zur Umgestaltung

Wie soll das zukünftige Besucherzentrum und das Umfeld des Memoriums Nürnberger Prozesse um- und neu gestaltet werden? Um diese Frage zu klären, hat die Stadt Nürnberg einen städtebaulichen Wettbewerb ausgeschrieben. Ab heute können die eingereichten Entwürfe auf AEG angesehen werden.

Die Stadt möchte mit einer Neugestaltung einen Raum schaffen, der "der weltgeschichtlichen und musealen Bedeutung des historischen Orts und dem damit verbundenen großen öffentlichen Interesse gerecht wird und gleichzeitig die Stadt um ein besonderes Ensemble bereichert“.

Ziel: Würdiger Rahmen für Memorium Nürnberger Prozesse

Anfang des Jahres 2022 hatte die Stadt den Ideen- und Realisierungswettbewerb europaweit ausgelobt. Im Planungswettbewerb werde ein ebenso städtebaulich wie funktional und architektonisch überzeugender Entwurf gesucht, der dem geschichtsträchtigen Umfeld am Memorium Nürnberger Prozesse einen würdigen Rahmen biete, heißt es.

Ausstellung Auf AEG in Halle 14

Der Gewinner wurde in einer nichtöffentlichen Sitzung bereits am Mittwoch (17.11.22) von einer Jury ausgewählt. Die Ergebnisse des Wettbewerbs sollen am Dienstag, 22. November, bekanntgegeben werden. Bis dahin können sich Interessierte die Entwürfe in der Halle 14 Auf AEG ansehen. Dort sind sie bis Donnerstag, 24. November, von 12.00 bis 18.00 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.