Memorial: Digitale Massen-Demo auf Rotem Platz geplant

Eine Antikriegs-Demo auf dem Roten Platz ist undenkbar, solange Putin an der Macht ist. Doch wenigstens virtuell soll sich der repräsentative Ort, der am 9. Mai Schauplatz der alljährlichen "Siegesparade" war, füllen. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich seit 1989 um die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen und die Belebung der demokratischen Alltagskultur kümmert, rief zu einer Online-Aktion auf, bei der Teilnehmer mit ihrem "Avatar" Präsenz zeigen können. Ziel der Aktion: Mindestens eine Million Kundgebungsteilnehmer.

Prominente Dissidentinnen eröffneten Aktion

"Aus Angst vor Verfolgung trauen sich viele Menschen in Russland nicht zu protestieren. Darum schaffen wir diese digitale Alternative und rufen dazu auf: Kommt auf diesen Roten Platz und stellt Euch gegen den Krieg und setzt ein Zeichen gegen die Propagandashow des Kremls", so Anke Giesen, Vorstandsmitglied von Memorial International und Memorial Deutschland laut Ankündigung auf der Homepage des Vereins, der Ende letzten Jahres in Russland gerichtlich verboten wurde.

Zwei prominente Gesichter von Memorial starteten demnach mit ihren Avataren die Aktion auf dem Roten Platz: Irina Scherbakowa (73) und Swetlana Gannuschkina (80), beide mehrfach ausgezeichnet für ihr Engagement, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz: "Ihre digitalen Zwillinge halten ein Protestschild in die Luft und laden so die Welt ein, sich der digitalen Demonstration anzuschließen."

2004 erhielt Memorial den Alternativen Nobelpreis

Zu Memorial International gehören nach Angaben des Verbands mehr als 80 dezentral agierende regionale Menschenrechtsorganisationen in Russland. Die Organisation habe es sich zur Aufgabe gemacht, politische Gewaltherrschaft zu untersuchen und für das Einhalten der Menschenrechte sowie die soziale Fürsorge für die Überlebenden des sowjetischen Arbeitslagersystems einzutreten. Für ihr Engagement wurde die im Januar 1989 gegründete Organisation mit vielen Auszeichnungen gewürdigt. 2004 erhielt sie den alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award).