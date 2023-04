Artikel mit Video-Inhalten

> Kultur > "Memminger Hexenprozesse": Eine Frau kämpft für Selbstbestimmung

"Memminger Hexenprozesse": Eine Frau kämpft für Selbstbestimmung

In den 1980er-Jahren musste sie sich wegen einer Abtreibung verteidigen. Heute kämpft Magdalena Federlin für die Inklusion von Kindern mit Down-Syndrom, von denen viele mittlerweile gar nicht mehr geboren werden. Damals wie heute eckt sie so an.