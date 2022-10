"Melancolia" - Ein Roman über das Heranwachsen

Drei Erzählungen, die in die Schrecken der Kindheit und des Heranwachsens eintauchen. Da ist der Fünfjährige, dessen Mutter zum Einkaufen fortgeht und nicht mehr wiederkommt. Der Junge bleibt allein in der Wohnung zurück. Da ist das Geschwisterpaar, das sich im Spiel verliert, so dass das jüngere Kind daraus nicht mehr zurückfindet. Und da ist der Fünfzehnjährige, dem das Herauswachsen aus seinen Kleidern zum Ritual anerzogen wurde, so dass er jede Veränderung in seinem Leben als Häutung wahrnimmt. Ins Leben finden – das ist die Klammer um die Erzählungen von "Melancolia", dem neuen Buch von Mircea Cărtărescu.

Traumgleiche Bilder, dunkel schattierte Melancholie

Cărtărescu spürt diesem Prozess des Heranwachsens in traumgleichen Bildern nach, denen eine vielfältig dunkel schattierte Melancholie zugrunde liegt. Denn dieses "Ins Leben finden", dieses den eigenen Platz auf dieser Welt aufspüren ist immer verbunden mit einer Trennung und der damit einhergehenden Einsamkeit.

Der kleine Junge, dessen Mutter vom Einkaufen nicht zurückkehrt, spielt sich zunächst mit all der ihm zur Verfügung stehenden Leidenschaft durch seinen Tag und nimmt die Abwesenheit der Mutter dadurch nur als diffusen Hintergrundton wahr. Erst als ihm draußen vor dem Fenster Stege erscheinen, die ihn hinauslocken ins Draußen, ins Leben, in die Gefahr – da wird ihm erst bewusst, dass er diesen Weg allein zu gehen hat.

Man kann diese Erzählung als Geschichte über die notwendige Loslösung von der Mutter lesen, die nach dem Ende der Kleinkindzeit eintreten muss. Man kann sie aber auch als die Geschichte eines verlassenen Kindes lesen, das seinen Ängsten und seinem Trauma ausgesetzt wird.

"Melancolia": eine Einladung zum Tauchen und Versinken

Der 1956 in Bukarest geborene Schriftsteller wuchs selbst in bescheidenen Verhältnissen auf, begann schon unter dem Ceaușescu-Regime zu schreiben und veröffentlicht seit 1978 Prosa und Lyrik. "Wörter faszinierten ihn schon seit frühester Kindheit", erinnert er sich. Sein umfangreiches Werk, darunter Geschichten wie "Nostalgia", "Travestie" oder "Warum wir die Frauen lieben", umkreist einen Kosmos aus Erinnerungen, Alpträumen, Glücksmomenten und Selbstbefragung.

In "Melancolia" entwirft Mircea Cărtărescu Bilder von solcher Tiefe, dass sie Ozeanen gleichen – Bilder, die zum Eintauchen einladen, zum Fischen, Ergründen; die voll seltsamer Tiefenwesen sind, schillernder Muscheln wie angsteinflößender Raubfische; und die doch eine große Ähnlichkeit haben zu jenen Bildern, die wir alle aus der frühen Kindheit bewahrt haben und aus denen sich jene Melancholie speist, die häufig dann auftaucht, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Der Roman ist eine Einladung zum Tauchen, Versinken, um beladen mit Schätzen wieder aufzutauchen.

"Melancolia" von Mirceau Cărtărescu ist bei Zsolnay erschienen.