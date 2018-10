Umstrittener Pop-Art-Künstler Mel Ramos gestorben

Noch Anfang September eröffnete Mel Ramos in Hamburg eine Ausstellung seiner Werke, sein Tod sei daher "überraschend" gekommen, sagte der New Yorker Galerist Louis K. Meisel. Berühmt wurde der kalifornische Künstler, der als Schüler des Pop-Art-Malers Wayne Thiebaud gilt, mit seinen satirischen Bildern im Stil amerikanischer Werbeplakate. Daher finden sich häufig Konsumartikel wie Zigaretten und Softdrinks auf den Werken, aber auch Tiere wie Gorillas, Robben, Känguruhs und Nilpferde. Immer im Mittelpunkt: Nackte Frauen, die er gelegentlich auch im Stil alter Meister wie Modigliani und Manet inszenierte. Schon in den sechziger Jahren wurde Ramos dafür nicht nur von Feministinnen heftig kritisiert. Geschadet hat ihm das nicht. Seine Arbeiten waren auf dem Kunstmarkt viel gefragt, erzielten Aufmerksamkeit und Höchstpreise. Ein Marilyn-Monroe-Akt wurde 2016 in Wien für 173 000 Euro versteigert, selbst Druckgrafiken sind kaum unter 1000 Euro zu haben. Von 1966 bis 1997 lehrte der Maler an der California State University in Hayward.

Ramos selbst sah sich nicht als "Zeitkritiker", sondern als "Beobachter", wie er 2010 in einem Interview mit dem deutschen Journalisten Hans-Joachim Müller sagte: "Ich will keine Gender-Debatten führen. Das heißt nicht, dass ich nicht private Ansichten über alles habe, was sich unter der Sonne abspielt - zum Beispiel denke ich über den Klimawandel nach. Aber in meinen Bildern spielt das keine Rolle. Ich glaube nicht, dass Gemälde dazu da sind, Botschaften unters Volk zu bringen." Auf die Frage, warum er so häufig nackte Frauen malte, erklärte Ramos: "Ich habe auch Männer porträtiert, aber in der Hauptsache stimmt es, ich bin am weiblichen Körper interessiert. Warum? Was soll ich dazu sagen? Ich liebe Frauen, ich bin ein gesunder, männlicher Amerikaner. Frauen sind Gegenstand meiner Begierde, das ist die Wahrheit."