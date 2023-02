Meister des Easy Listening: Burt Bacharach (94) ist tot

Da kam der greise Weltstar, der ungekrönte "King of Easy", am 9. Juli 2019 tatsächlich noch mal nach München, und dann das: Eine gähnend leere Philharmonie! Es war in der Tat eine unwürdige Kulisse für Burt Bacharach und seinen Sohn Oliver, der Keyboard spielte. Gleichwohl blieb der unerreichte Meister des "Easy Listening" ganz Profi, plauderte sich mit Anekdoten durch den Abend und dirigierte seine zehnköpfige Band verblüffend munter, immer wieder von seinem Hocker am Flügel aufstehend. Unfassbare 59 Jahre (!) zuvor war er damals das letzte Mal an der Isar gewesen, als Pianist an der Seite von Marlene Dietrich.

Die Dietrich goss ihm einen Wodka ein

Die hatte am 27. Mai 1960 im Deutschen Theater ihre Deutschlandtour beendet und war mit vierzig Minuten Beifall gebührend gefeiert worden. Die Diva war einst auf Bacharach zugekommen: "Sie rief mich 1956 an, lud mich zu einem Konzert nach Warschau ein, erwartete mich am Flughafen im Schnee. Sie trug einen Dior-Schal und goss mir einen Wodka ein", so Bacharach. Sehr lange her für heutige Musikfans - zulange offenkundig: Burt Bacharach hatte das Privileg, so alt zu werden, dass er buchstäblich aus der Zeit fiel, seine Ära soweit hinter sich ließ, dass die Erinnerung daran verblasste. "Ach, das ist auch von ihm?" war daher auch der meist gehörte Satz im Publikum bei seinem so spärlich besuchten Münchner Konzert, das ein arg dezimiertes Klassentreffen der Swinging-Sixties-Fans war.