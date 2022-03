Meister der Tierzeichnung: Franz Marc in Kochel am See

Eines von Marcs letzten Projekten ist 1912 die Illustration von Gustave Flauberts "Legende vom heiligen Julian". Der war gewalttätig gegen Mensch und Tier – bis er von einer plötzlichen Selbstreflexion überwältigt, sein Leben radikal änderte. Illustrationen der Legende tauchen im Frühjahr 1913 im Skizzenbuch 28 auf. Und es sind in der Tat diese kleinen, fast intimen Aquarellskizzen, die in der Ausstellung im Franz Marc Museum begeistern. Da ist der "Heilige Julian" noch als entfesselter Jäger abgebildet, der unter den Tieren ein Blutbad anrichtet. Für Marc wird er zum apokalyptischen Reiter. Zum Prototyp des Kriegers. Am Vorabend des Weltkrieges für Marc durchaus eine Identifikationsfigur.

Vorahnungen des Krieges

Im Skizzenbuch findet sich auch der Entwurf für Marcs großes, dramatisches Gemälde "Tierschicksale", das sich heute im Kunstmuseum Basel befindet. In Marcs kleinem Skizzenbuch nimmt es eine Doppelseite ein. Verletzte Pferde ergreifen da panisch die Flucht. Ein bedrohlich umgestürzter dunkler Baum teilt die Skizze in der Mitte, ein paar rote Rehe ducken sich ängstlich am Bildrand. Ein überdimensionierter Pfeil zerreißt die Landschaft. Rot steht bedrohlich auf blauem Grund. Auch dieses Motiv geht auf Flauberts Geschichte zurück, sagt Cathrin Klingsöhr-Leroy: "Da transformiert er die zentrale Jagdszene der Novelle in eine Apokalypse. Man sieht, dass das hier eine Gewitterstimmung ist mit Blitzen. Die Darstellung ist von Rot gezeichnet, dieser Gefahrenfarbe und er selbst hat das mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung gebracht. Und zwar, als er schon im Krieg war, bekommt er eine Postkarte mit der Reproduktion des Gemäldes und schreibt dann an seine Frau: Ich bin fassungslos; ich weiß nicht wie ich das habe malen können, das ist ja wie eine Vorahnung des Krieges."

Ein Krieg, den Marc freilich – wie einige Intellektuelle und Künstler – als notwendiges "Blutopfer" zur Reinigung Europas zunächst begrüßt hatte. Tatsächlich bezahlt Marc diesen Irrglauben mit dem Leben. Am 4. März 1916 fällt er an der Front bei Verdun. Die Tiere verkörperten seinen Traum von einer besseren Welt.

"Tierschicksale. Franz Marc, Paul Klee und Gustave Flaubert". Bis 17. Juli 2022 im Franz Marc Museum in Kochel am See.