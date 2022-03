Meister der Linie: Ulm zeigt Plakate des Designers Otl Aicher

Zeit seines Lebens hat Otl Aicher Plakate entworfen, Ankündigungen für Vorträge und Veranstaltungen, Werbe- und Wahlplakate. Allein für die bereits 1946 von ihm mitbegründete Volkshochschule Ulm gestaltete er mehr als 300 Plakate. Dabei kümmerte er sich von Anfang an nicht nur um das einzelne Plakat, sondern entwickelte ein System mit festen Formaten für die Plakate, die auf schmalen Stelen im Ulmer Stadtraum aufgestellt wurden: Oben das Signet, darunter das Monatsthema, danach die Auflistung der Veranstaltungen mit Infos zu Ort und Zeit.

Otl Aicher: Ein Meister der Zeichnung

Die Schriften waren anfangs noch gezeichnet, die Plakate selbst im Siebdruckverfahren produziert, mit einer enormen Farbwärme. Auch sein herausragendes Zeichentalent kommt hier zum Tragen. Martin Mäntele, Leiter des Archivs der von Aicher mitbegründeten Hochschule für Gestaltung: "Das große Talent von Aicher war das Zeichnen, später hat er auch viel mit Kugelschreiber gezeichnet, er ist ganz groß in diesen Einlinien-Zeichnungen, also es gibt keine Schattierungen oder sowas, aber er ist in der Lage Figuren mit einer Linie so zu umreißen, dass die dreidimensional wirken, da entwickelt er eine ganz große Könnerschaft, das ist auch immer sehr fließend."