Meinungsfreiheit: Liberale Autoren beklagen Einschüchterung

Tatsächlich geht´s in diesem Streit in Amerika deutlich härter zur Sache als in Europa. Unternehmen wollen politisch korrekt sein, Konzertveranstalter möglichst keinen Shitstorm ernten, Theater und Verlage auf gar keinen Fall irgendwo anecken. Die Verfasser des offenen Briefs, der in der Online-Ausgabe vom Lifestyle-Magazin "Harper´s Bazaar" erschien, beklagen eine "erdrückende Atmosphäre" und verweisen darauf, dass - so wörtlich - "schlechte Ideen" nicht durch Totschweigen aus der Welt zu schaffen sind, sondern nur durch Debatten und Überzeugungsarbeit. Die Liste der Vorfälle, die im Brief genannt werden, ist in der Tat lang und düster: Redakteure würden entlassen, wenn sie umstrittene Texte ins Blatt brächten, Bücher würden zurückgezogen, weil sie angeblich nicht "authentisch" seien, Professoren müssten sich rechtfertigen, wenn sie in ihren Vorlesungen vermeintlich "falsche" Klassiker zitierten, Forscher riskierten den Arbeitsplatz, wenn sie missliebige akademische Studien weiterreichten.

"Es gibt Einschüchterungsversuche"

Die Grenzen dessen, was noch gesagt werden könne, würden immer enger gezogen. Es gebe aber keine Alternative zwischen Recht und Freiheit, beides gehöre zwingend zusammen. Die Autoren fordern für sich die Möglichkeit, zu experimentieren, Risiken einzugehen und auch Fehler zu machen. Einer der Unterzeichner ist der kanadische Psychologie-Professor Steven Pinker, der an der renommierten Harvard-Universität unterrichtet. Er sagte im kanadischen Fernsehen: "Es gibt Einschüchterungsversuche gegen alle, die auf der Unterschiedlichkeit von Meinungen beharren. In dem Brief geht es um Leute, die sich aus einer begründeten Angst vor den zu erwartenden Folgen nicht mehr öffentlich äußern, sei es, dass sie entlassen oder an den Pranger gestellt werden. Wir werden nie Antworten auf neue Fragen bekommen, wenn wir darüber nicht uneingeschränkt diskutieren können."