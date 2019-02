Von sinnlos schönen Tagen und bösen Pastinaken

"Wir haben es richtig schön gehälftelt auf diesem Album", sagt Meineke. Jeder habe 50 Prozent der Kompositionen übernommen. "Textlich hab ich mich komplett ausgelassen. Es sind alte Sachen drauf, die ich als 20-Jähriger geschrieben habe. Es sind komplett neue drauf, die auf Anregung des Pianisten getextet werden mussten, weil die Musik schon da war und es sind zwei Sachen drauf, die sind nicht von uns." Zum einen ein Text von Frank Wedekind, den Andi Lutter sehr fein vertont habe und ein Hit aus dem Jahr 1974 von Charles Aznavour.

Ecco Meineke, der seit seinem 13. Lebensjahr seinen Vornamen konsequent verschweigt, ja sogar aus seinem Leben getilgt hat, weil er, wie er sagt, noch nie und nimmermehr so einem schrecklichen Vornamen begegnet sei. Ecco Meineke klingt hier zwar etwas altmodisch nach Udo Jürgens, manchmal nach Hildegard Knef, aber das sind ja weiß Gott keine schlechten Referenzen.

Knüpft an Hüsch, Hildebrandt oder Neuss an

"Es hat so was Unanständiges, Frivoles, aber auch Altkluges gleichzeitig", sagt Andi Lutter. Für ihn sei das Interessante am Komponieren auch, dass die Musik sich dem Text entgegenstellen und ihm damit eine neue Bedeutungsebene geben kann. Für seinen Kollegen hat Lutter viel Lob übrig. Egal, welche Rolle Meineke einnehme – Kabarettist, Jazz- oder Chansonsänger – er fülle sie immer überzeugend aus.

Nicht ohne Hintergedanken ist der Titel dieser Chansonplatte "Blattgold", denn unter dem schönen Schein der Jetztzeit mit immerwährendem Aufschwung, Kreuzfahrtidylle und allgegenwärtiger Smartphonie verbergen sich Moder, Hass, Missgunst. Und selbst die urgesündesten Naturprodukte wie Petersilienwurzeln und Pastinaken sind verdächtig geworden. Ecco Meineke knüpft also – ganz altmodisch, aber höchst zeitgemäß und notwendig politisch an so große kabarettistische Liederinterpreten an wie Hüsch, Hildebrandt oder Neuss. Und das tut gut.