Hier als Hörspiel: "Meine geniale Freundin" von Elena Ferrante

Wenn wir die Länge des Textes bedenken: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Wie hat Ihre Arbeit mit dem Originalstoff ausgesehen?

Bei mir ist es immer so, dass ich sage: Ich kürze prinzipiell sehr ungern in den Dialogen. Ich habe alles, was an den Dialogen da war, erstmal genommen. Und versucht eher den Erzählertext rauszuschmeißen und zu schauen – wie komme ich von einem Dialog zum nächsten. Ich habe teilweise den Erzählertext dramaturgisch bearbeitet, umgeschrieben in die Dialoge. Natürlich habe ich auch viel beibehalten. Weil der Originaltext einen eigenen Sound hat. Das ist auch eine Ich-Erzählerin Elena, die die Geschichte als junge und ältere Frau schreibt und immer wieder schlüpft sie in die Figur ihres sechsjährigen Ichs. Der habe ich auch einen Erzähltext gegeben und auch der 20 Jahre alten Elena. Ich habe versucht, das noch näher heranzubringen, damit nicht nur die alte Frau alle Fäden in der Hand hat, sondern auch die junge. Weil sie tut ja auch so, als wüsste sie Dinge nicht, die sie eigentlich schon lange weiß. Und dann erschreckt sie einen 500 Seiten später mit einer Information, die sie schon länger hatte.

Es sind drei unterschiedliche Stimmen, mit der die Ich-Erzählerin spricht – und die sind dann wiederum miteinander verwoben.

Ja, für mich ergibt sich daraus so ein dreidimensionaler Effekt. Damit kann ich ganz gezielt die Aufmerksamkeit und die Intensität regulieren. Ich hatte diese Elemente so eingesetzt, weil ich die Empfindung hatte, dass die Autorin das eben auch macht – für kurze Momente geht sie in die Naivität einer Sechsjährigen hinein. Sie erzählt zum Beispiel: Die Lehrerin Maestra Oliveira kam ihnen uralt vor. Diese Empfindungsebenen habe ich versucht auf die verschiedenen Stimmen zu übertragen.

Manche Erzählbögen im Roman sind zum Teil weit gespannt. Ferrante arbeitet gerne mit unerwarteten Wendungen oder schließt einzelne Kapitel mit Cliffhangern ab. Deswegen wird ihr Schreibstil auch mit Serien verglichen. Hatten Sie auch dieses Netflix-Feeling bei Ihrer Arbeit mit dem Text?

Bei mir definitiv. Auf jeden Fall ist das ein suchtinduzierender Sog, der da entsteht. Der für viele auch einen Touch der leichten Unterhaltung gibt. Es ist einfach wahnsinnig raffiniert gemacht, dass sie einen immer bei der Stange hält und eben auch diese großen Cliffhanger am Ende der Romane, aber auch zwischendurch lässt. Um dann immer wieder von vorne anzusetzen.

Macht das “Meine geniale Freundin” zum perfekten Stoff für ein Hörspiel?

Ich weiß nicht, was der perfekte Stoff für ein Hörspiel sein soll. Es ist sperrig und sträubt sich durch die epischen Teile eher gegen das Hörspiel. Gleichzeitig ist das ein perfekter Stoff für eine Hörspiel-Serie. Aufgrund dieser Epik und auch der Anzahl der Figuren, die auch tief und überraschend sind. Der Netflix-Vergleich ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Das sind die Qualitäten: das lange Begleiten der Figuren, diese Schwankungen in den Gefühlen.

Sie haben die starken Protagonistinnen bereits angesprochen. Ferrante schreibt aus einer dezidiert weiblichen Perspektive: über Frausein, über Mutterrolle(n), über Emanzipation. Konnten Sie leicht in diese Perspektive reinschlüpfen?

Mir fällt das nicht so schwer. Ich bin selber Autor und schreibe Originalhörspiele. Ich schreibe sehr viel und sehr gerne für weibliche Hauptfiguren. Durch meine Arbeit im Hörspiel finde ich, dass sie oft unterrepräsentiert sind. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs: Die Königsdisziplin im Hörspiel war und ist immer noch ein Krimi. Es sind oft Adaptionen von Romanen, mit 20 Figuren – und oft sind es 18 Männer und zwei Frauen. Frauen erfüllen dabei die Klischees einer "Hure" und einer "Oma". Aus dieser Erfahrung heraus habe ich gesagt, ich will auch spannende, tolle Frauenfiguren schreiben. Mir macht das Spaß und ich finde es auch stark, wenn man ein ausgewogenes Ensemble hat. Das ist in dem Stück "Meine geniale Freundin" so. Diese starken Frauenfiguren sind da, sie sind aber ambivalent, genauso wie Männer. Es sind wirkliche Figuren. Den Frauen passieren schreckliche Dinge, es wird aber nie ausgestellt. Man prangert es im Kopf selber an, nicht die Autorin sagt: Schau mal, das war aber nicht gut.

Zum Schluss eine Frage zur Figur von Elena Ferrante. Sie schreibt ja unter diesem Pseudonym, mittlerweile hat sie viele schriftliche Interviews gegeben und auch Kolumnen veröffentlicht. Trotzdem wissen wir nicht, wie sie aussieht oder was ihr Background ist. Hatten Sie bei der Inszenierung das Gefühl – jetzt hätte ich gerne ein Gesicht vor Augen oder wüsste gerne, wer die Autorin ist?

Überhaupt nicht. Ich finde, der Autor und die Biographie des Autors werden maßlos überbewertet. Die Erfindung ist auch immer in diesen Klapptexten und Biographien drin. Es sind immer Geschichten, die zwar immer auf den wahren Details basieren. aber die Auswahl der Details machen schon wieder eine Geschichte aus.

„Meine geniale Freundin“ gibt es ab sofort als vierteiliges Hörspiel bei BR Podcast. Im Programm von Bayern 2 werden die vier Teile ab 29. November 2020 immer sonntags um 15.05 Uhr gesendet. Damit erscheint erstmals im deutschsprachigen Raum ein Buch von Elena Ferrante als Hörspiel. Für das kommende Jahr sind weitere Folgen der "Neapolitanischen Saga" als Hörspiel geplant.