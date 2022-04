"Mein Ziel ist die Wahrheit": Johnny Depp im Zeugenstand

Was Amber Heard über seine Drogensucht verbreite, sei teils aufgebauscht, teils schlichtweg falsch: "Ich bin kein Irrer, der stets high oder drauf sein muss." Bei Dreharbeiten sei er niemals "außer Kontrolle" gewesen. Direkt gefragt, ob er von einer Substanz abhängig sei, bestätigte Depp seine einstige Opiat-Sucht und nannte das Arzneimittel Roxicodon, das ihm ursprünglich ein Arzt gegen Schmerzen verschrieben habe: "Bevor du es merkst, hast du den Affen am Rücken." Seit seiner Therapie sei er jedoch nicht mehr rückfällig geworden.

Die Mutter soll "grausam" gewesen sein

Er habe bis zu einem bestimmen Punkt eine "normale" Kindheit gehabt, so Depp, obwohl er mit seiner Mutter vielfach umgezogen sei, innerhalb Kentuckys und von dort nach Florida: "Meine Mutter wurde unvorhersehbar. Sie hatte die Fähigkeit, so grausam zu sein wie nur irgend möglich, worunter die ganze Familie litt. Sie war ziemlich gewalttätig. Sie wurde übergriffig, schlug uns mit Gegenständen auf den Kopf. Daheim gab es nie irgendeine Art von Sicherheit oder Behütetsein. Du konntest nur vermeiden, in der Schusslinie zu stehen."

Über die Trennung seiner Eltern zeigte sich Depp "enttäuscht", sein Vater sei für ihn ein "Feigling" gewesen, als er die Familie verlassen habe. "Ich habe dann gelernt, dass ich in meiner Einschätzung von ihm total daneben lag." Bezugnehmend auf seine eigene schwierige Kindheit sagte Depp, er wisse dadurch, wie Kinder erzogen werden sollten. Zum Beispiel solle man sie nicht mit einem harschen "Nein" abfertigen, sondern das Gespräch suchen.

Seine Ehe mit Heard nannte er "erstaunlich"

Anfangs sei Amber Heard in ihrer Beziehung liebevoll, klug, witzig, verständnisvoll und der Wahrheit verpflichtet gewesen: "Wir hatten vieles gemeinsam, unser Interesse an Musik und Literatur. Die eineinhalb Jahre waren erstaunlich." Er habe damals viel gearbeitet und wenn er abends nach Hause gekommen sei, hätten sie sich erst mal bei einem Glas Wein aufs Sofa gesetzt: "Ich habe das in meinem Leben davor noch nie erlebt. Es wurde sogar zur Gewohnheit." Eines Tages habe er sich selbst die Schuhe ausgezogen, doch Heard habe ganz erstaunt reagiert, weil sie ihm das doch jeden Tag abgenommen habe. Am Ende ihrer Beziehung sei Heard allerdings "ein anderer Mensch" gewesen.

"Ich war eigentlich Musiker und bin mit meiner Band im Alter von zwanzig Jahren nach Los Angeles umgezogen", so Depp über den Beginn seiner Karriere im Filmgeschäft. "Nicolas Cage, der damals noch nicht so bekannt war, bot mir an, mich mit seinem Agenten bekannt zu machen. Er vermittelte mich an einen Casting-Chef. So bekam ich erste Jobs, obwohl ich mich als Musiker, nicht als Schauspieler verstand." Doch die Mindestgage von 1284 Dollar die Woche habe ihn überzeugt: "Und so geriet ich auf die Spur zur Schauspielerei."

Amber Heard, die eine cremefarbene Bluse trug, hörte der Aussage ihres Ex-Mannes scheinbar unbewegt zu. Mitunter verriet ihre Mimik eine Mischung aus Langeweile und Unmut. Wann Heard aussagen wird, die ihrerseits gegen Depp eine 100 Millionen-Dollar-Klage auf den Weg gebracht hat, steht noch nicht fest. Der Prozess ist auf fünf Wochen terminiert.