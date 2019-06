Mein Nachbar - das fremde Wesen von nebenan

Kämen Außerirdische auf die Idee, bei Youtube das Wort "Nachbar" einzutippen, müssten sie den Eindruck gewinnen, dieser Begriff bezeichne das Böse schlechthin. Auf jeden Fall aber etwas Bedrohliches, Unheimliches, Bedrängendes. In den auf der Videoseite versammelten Clips, Filmtrailern oder Musikvideos tritt der Nachbar fast immer negativ konnotiert auf: als Psychopath, Spanner, Mörder oder Zombie.

Diese Reihe der gruseligen Nachbarn lässt sich schier endlos fortsetzen - zum Beispiel durch den deutschen Kult-Sänger Frank Zander: "Nachbarr!! Wer bist Du? Nachbarrr!! Was tust Du? Meine Gedanken, sie schwirren wie irre im Kreis.. nur weil ich das nicht weiß! Nur eines wissen wir klar: Er ist mein Nachbarrr…"

Der Nachbar - Objekt der Begierde

Es gibt aber auch noch eine andere beliebte Sichtweise vom Nachbarn: als Objekt der Begierde. Die hübsche junge Frau von nebenan, die sich durch die halbgeschlossene Jalousie so schön beobachten lässt. Oder der gut gebaute Nachbar, der die einsame Hausfrau von nebenan beglückt.

Ein beliebter Topos, nicht erst, seit es Youtube gibt: So schrieb beispielsweise schon Adalbert von Chamisso Anfang des 19. Jahrhunderts über "Der Müllerin Nachbar" ein Gedicht: "Die Mühle, die dreht ihre Flügel,/ Der Wind, der sauset darin:/ Ich wollte, ich wäre der Müller,/ Von wegen der Müllerin."

Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz

Tatsache ist, dass die Fantasie der Menschen beim Thema "Nachbar" überschießt. Es ist ein faszinierendes Motiv - in seinem Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz, zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit: eine Person, die man täglich sieht, aber meist nicht wirklich gut kennt. Zu Gesicht bekommt man nur die Fassade. Was sich hinter Türen oder Wänden abspielt, bleibt verborgen. Das lässt viel Raum für Imagination und Projektion.

Die Realität ist meist deutlich profaner: Da ist der Nachbar zum Glück eher kein Psychopath, sondern höchstens die Nervensäge, die den Rasenmäher anschmeißt, sobald man es sich auf der Sonnenterrasse gemütlich gemacht hat. Das kann dann schon mal Konflikte produzieren. Im Normalfall eskalieren die zwar nicht wie vor ein paar Jahren in Trier, als ein Schrebergärtner einen anderen im Streit um Rasenmäher-Lärm gar erschoss.

Der Nachbar - Objekt des Ärgernisses

Vor Gericht aber streiten Nachbarn häufig über Baumhöhen, falsch gezogene Zäune und vor allem Lärm jeglicher Art, jedenfalls in Deutschland: Laut Anwälten und Mieterverbänden wächst die Zahl dieser Fälle. Unlängst sorgte etwa der so genannte "Holzkirchner Kuhglockenstreit" für bundesweites Aufsehen, in dem ein Ehepaar gegen das Gebimmel auf der Wiese nebenan prozessierte.

Grundsätzlich gilt: Je wohlhabender, individualistischer und städtischer eine Gesellschaft ist, desto mehr verliert die Nachbarschaft an Bedeutung. Heute "braucht" man den Nachbarn höchstens noch, wenn für den Sonntagskuchen ein Ei fehlt - oder während des Urlaubs Pflanzen und Haustiere versorgt werden müssen. Und natürlich, eine neuere Entwicklung: als Paketannahmestelle.