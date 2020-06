Mehr Prunk als Punk: Albrecht Schrader sucht "Diese eine Stelle"

Als 17-Jähriger schließlich dann doch zumindest eine innere Revolte. Schrader entdeckt die Humorwelt des Telefonstreich-Trios "Studio Braun" um Rocko Schamoni. Auflehnung gegen Engstirnigkeit und die Absurdität des Lebens in Musik und Metaphern gießen. Kann man schon machen. Aber maximal ein Album lang: "In der Vergangenheit lag in meiner eigenen Selbstkritik zu viel Augenzwinkern, zu viel Ironie, zu viel Kopf. So. Das hat mich selbst irgendwann nicht mehr zufrieden gestellt. Das hat mich auch inhaltlich gelangweilt. Ich war jetzt auch beim Schreiben an einem Punkt, wo ich dachte, ich will einfach konkreter sein. Ich will nicht irgendwohin abbiegen in eine Metapher, in ein Wortspiel."

Schrader mag das Nebeneinander von Dingen, das Ambivalente, das Schlaue und den Schlager. Da erinnert er dann auch klanglich an den bereits erwähnten Humoristen und Autoren Rocko Schamoni, der in seinen Liedern seine durchaus ernsten Anliegen in poppige Leichtigkeit und Uneindeutigkeiten verpackt. So wie im Titelsong: "Diese eine Stelle". Dazu Schrader: "Das kann ein Ort sein, eine Arbeitsstelle, eine Körperstelle, eine Stelle in einem Lied. Stelle ist ein offener Begriff, ist mir mal aufgefallen. Eine Notiz. Wie das so ist mit guten Ideen. Wie mit gutem Rotwein. Wenn es schmeckt, dann gehe ich da ran. Das ist ein intuitiver Prozess."

Zukunft ist für ihn "open country"

Pop, Klassik, zeitgenössische Rhythm’n’Blues-Momente – Schrader variiert und probiert viel auf dem neuen Album, weil er nichts mehr hasst, als von seiner eigenen Musik und Wortspielerei gelangweilt zu sein. Aber dann passiert es ihm im Interview doch noch: ein Wortspiel. Durch Corona hätten wir es mit einem ganz neuen gesellschaftlichen Bildschirmhintergrund zu tun. Und der haben ihn einmal mehr darin bestärkt, keine großen Zukunftspläne zu machen: "Ich schätze an der Zukunft immer mehr, dass sie komplett offen liegt. Ich sehe das immer mehr als open country, in das ich da mit meinem inneren Planwagen ziehen kann und sagen kann: Hier stecke ich meinen Claim ab für ein Jahr und dann ziehe ich weiter. Irgendwie sowas."