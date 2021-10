Mehr Knistern wäre gut: "Schuh des Manitu" in München bejubelt

Humor ist immer in Bewegung, sagt Bully Herbig im Programmheft, und wer wollte ihm da widersprechen? Manchmal galoppiert er, der Humor, manchmal verfällt er in gemächlichen Trab, mal schlurft er gemütlich um die Ecke, und natürlich altert er dabei, wie wir alle. Bully selbst war nicht bei der Premiere dieser Musical-Neuauflage vom "Schuh des Manitu", er verfilmt ja gerade den Skandal um den Reporter Claas Relotius und dessen Lügengeschichten, richtete aber per Videobotschaft Grüße aus und ließ die Zuschauer ebenfalls im Programmheft wissen, dass er heute sicher ein paar Dinge anders machen würde als damals, bei den Dreharbeiten im Jahr 2000.

Was ist hier eigentlich passiert?

Und nach einem Bundestagswahlkampf, in dem Kanzlerkandidat Olaf Scholz allen Ernstes die Frage beantworten sollte, ob es heute weißen Deutschen noch erlaubt ist, einen Federschmuck zu tragen und zum Beispiel im Fasching amerikanische Ureinwohner zu imitieren, kommt einem so ein Musical in der Tat befremdlich vor. Ja, hier ist tatsächlich noch wie selbstverständlich von "Indianern" die Rede, wie einst bei Karl May, das Ballett lässt die Büffelhäute und die Perücken fliegen und das Publikum spendet vor lauter Begeisterung stehenden Beifall. Also was ist hier eigentlich passiert?