Mehr Frauen, bedeutend mehr Publikum: Die Biennale geht zu Ende

Die Kunstbiennale in Venedig ist mit einem Rekord zu Ende gegangen: Mehr als 800 000 Eintritte sind einen Tag vor Schließung gezählt worden - 35 Prozent mehr als 2019, als die Schau vor der Pandemie das letzte mal stattgefunden hatte. Nie zuvor hatte es einen solchen Andrang gegeben. Mit 197 Tagen war diese Biennale zugleich die längste ihrer Art

Fokus auf Künstlerinnen

In der zentralen Ausstellung "The Milk of Dreams" hatte die künstlerische Direktorin der Biennale, Cecilia Alemani, dieses Jahr einen deutlichen Schwerpunkt auf weibliche Kunst gelegt. 90 Prozent der Künstler und Künstlerinnen, die von der New Yorker Kuratorin eingeladen wurden, sind weiblich oder non-binär. Ein starkes Statement zur Vergangenheit der sonst deutlich männlich (und weiß) dominierten Biennale.

"Diversity Wins"

Mit der Auszeichnung von zwei international gefeierten Künstlerinnen der Black Community setze die Jury darüber hinaus ein deutliches Zeichen Richtung Diversität. Die Britin Sonia Boyce und die US-Amerikanerin Simone Leigh erhielten mit zwei Goldenen Löwen die wichtigsten Preise der Kunstschau.

Mit Material der dpa