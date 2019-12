"Auch ich als Autorin habe bestimmte Stereotype im Kopf"

Sie fordern eine Quote von 50 Prozent bis 2021. Was erhoffen Sie sich denn davon? Dass die Quote vielleicht Konkurrenz schafft? Und die Konkurrenz das Geschäft belebt?

Zum einen ist es so, dass Sender wie die BBC zeigen, dass das geht, einfach aufgrund des politischen Willens. Dort hat man es innerhalb von einem Jahr geschafft, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, ohne dass das jetzt eine "Zwangs-Quote" wäre, sondern eigentlich nur, weil die BBC gesagt hat: Wir wollen das! Hierzulande ist der Anteil der Drehbuchautorinnen, die an den Hochschulen ausgebildet werden, seit vielen Jahren schon bei knapp 50 Prozent. Da fragt man sich schon: Warum werden die gut ausgebildeten Frauen nicht beschäftigt? Ich kenne die Diskussion von ProQuote Regie. Da hieß es: Na ja, Regie ist auch so ein Job, wo man ein Team führen muss, und so ein Quark. Aber ganz ehrlich: Am Schreibtisch sitzen und sich eine Geschichte ausdenken, das müsste Frauen doch eigentlich genauso gut gelingen wie Männern, würde ich mal sagen. Es gibt in der Literatur ja hervorragende Autorinnen, die bewiesen haben, dass man kein Mann sein muss, um sich einen Krimi auszudenken.

Gerade das Format Krimi finde ich in dem Zusammenhang interessant. Welche Rolle spielt das aus Ihrer Sicht?

Eine ganz wichtige, das sehen wir an den Reaktionen auf unseren offenen Brief. Wir bekommen Resonanz von Zuschauer*innen, die uns unterstützen, weil sie eine bestimmte Entwicklung im Tatort zu mehr Gewalt und Blut sehen, die ihnen überhaupt nicht behagt und sie das Gefühl haben, dass es gut täte, es würden auch ein paar mehr Frauen schreiben. Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, dass Frauen die psychologischeren Krimis schreiben und weniger auf die Action gehen. Ich habe ja einige Tatorte geschrieben, ich bin wahrscheinlich die Ausnahmeerscheinung und ich freue mich über ne gut geschriebene Actionszene genauso, und bei mir ist auch schon Blut geflossen, so ist es nicht. Aber es gibt vielleicht eine Tendenz, dass Frauen einen anderen Blick auf die Gesellschaft, auf Opfer und Täter haben, der interessant wäre, erzählt zu werden. Genauso, wir haben einen Migrationsanteil in Deutschland, ich glaube von 20 Prozent. Ich finde, dass auch diese Menschen sowohl vor als auch hinter der Kamera ein Gewinn wären, wenn sie stärker vorkommen würden.