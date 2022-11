"Mehr denn je": Ein Film über Lieben und Sterben

Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps hat zuletzt mit ihrer Rolle als Kaiserin Sisi im Film "Corsage" von sich reden gemacht. Nun steht sie ganz im Zentrum des Dramas "Mehr denn je", das diese Woche in die deutschen Kinos kommt. Darin spielt sie Hélène, die an einer Lungenkrankheit leidet und vermutlich bald sterben wird. Ihr Mann Mathieu, ihre Mutter und ihre Freunde sind betreten und behandeln die 33-Jährige übertrieben rücksichtsvoll, was diese kaum erträgt.

Eine Szene im Film zeigt ein halbdunkles Zimmer. Hélène versucht sich anzuziehen. Sie atmet schwer, bekommt kaum Luft, hat Erstickungsgefühle, als wäre sie unter Wasser und könne nicht mehr auftauchen. Dann pfeffert Hélène ihre Hose auf den Boden. Sie kann nicht mehr. Sie will nicht mehr. In der nächsten Szene versucht ihr Mann Mathieu sie zu trösten. Die beiden sind eingeladen zu Freunden. Er bietet an, ihr zu helfen und sie zu schminken.

Alle freuen sich, Hélène zu sehen. Sagen es ihr. Und schauen sie gleichzeitig wie eine Fremde an. Wie jemanden, der nicht mehr zu ihnen gehört. Wer ist diese Frau? Wie hat sie sich verändert? Was hat diese Krankheit mit ihr angestellt? Alle wollen sie noch einmal erleben, bevor, ja, bevor... Diese Mischung aus Anteilnahme und Beklommenheit hält Hélène nicht aus.

Eine großartige Vicky Krieps in der Hauptrolle

Und dann geht sie. Geht einfach. Verlässt nicht nur die Party, sondern auch die Stadt Paris, Frankreich, ihren Mann. Will keine doppelseitige Lungenoperation, will das Risiko nicht, dass eines der implantierten Organe abgestoßen werden könnte. "Was tun, wenn man stirbt" gibt sie in ihrer Verzweiflung im Internet in eine Suchmaschine ein. Zufällig stößt sie auf den Blog eines Norwegers, der ebenfalls schwer krank ist und sein Leben mit lakonischem Humor beschreibt, trocken und doch irgendwie aufmunternd. Hélène spürt eine Seelenverwandtschaft. Sie nimmt Kontakt auf – und reist nach Norwegen, alleine. Auch wegen der Natur, wegen der Luft, aber vor allem will sie am Ende ihres Lebens noch einmal eine selbstbestimmte Zeit erleben.

Bisweilen wünschte man sich weniger Worte, weniger Dialoge, die alles erklären und darlegen wie in dieser Szene. Da könnte Regisseurin Emily Atef mehr Mut beweisen, radikaler sein, allein mit der Kraft der Bilder inszenieren. Wo sie das tut, ist ihr ein wundervoll schwebender Film gelungen, mit vielen stillen Momenten, mit Aufnahmen, die nicht steril ausgeleuchtet sind, sondern beseelt von einem starken Licht-Schattenspiel, das fein die Dunkelheit ergründet, seelisch im Empfinden, aber auch bei Räumen und Schauplätzen. Mit kräftigen Chiaroscuro-Effekten – fast wie in den frühbarocken Gemälden von Caravaggio – schafft Atefs Kameramann Yves Cape ergreifende Bilder über das Abschiednehmen und das Loslassen.

Selbstbestimmt leben, bis zum Schluss

Die großartige Hauptdarstellerin Vicky Krieps betritt Räume, schaut sich um, erfasst sie emotional, wie etwa das einfache, aus Natursteinen gebaute Bootshaus, das sie in Norwegen bewohnen soll. Ein Lichtstrahl zerschneidet die Düsternis, ihre Haare leuchten im äußeren Kranz wie eine Krone, aber das ist ohne die Anmutung von Kitsch fotografiert, vielmehr nüchtern inszeniert, ohne Dramatik, eher beiläufig; das berührt, ebenso, wenn am Ende des Films ein trauriges Lied über den Tod zu hören ist, das Vicky Krieps selbst geschrieben hat und singt.

Mathieu taucht noch in Norwegen auf, der Mann von Hélène, und nimmt Abschied – Szenen, die es nicht dringend gebraucht hätte, aber das stört kaum, denn Vicky Krieps trägt diesen Film so eindrucksvoll, dass er noch lange nachklingt.