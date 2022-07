Mehr Austro-Schmäh als Cabaret: Das Duo Pizzera & Jaus

"Aber wir wären auf jeden Fall dankbarer, wenn uns die Staatsoberhäupter weniger Material lieferten. Es gibt auch so genug Sachen, über die man lachen kann, muss nicht immer über die korrupten Schädel sein. Es wäre schon cool, wenn man wieder über die eigene Dummheit lachen kann, nicht die Dummheit eines Landes."

Rechtes Vorbild heißt dieses Lied über den früheren FPÖ-Vizekanzler Heinz Christian Strache, der über die Ibiza-Affäre gestürzt ist. Dass sich der Rechtspopulismus, der auch in Österreich alles andere als eine Randerscheinung ist, damit erledigt hätte, lässt sich allerdings nicht sagen. Umso schlauer der Schachzug von Pizzera & Jaus, ihre Kritik in mainstreamtauglichen Sound zu kleiden, um sie an ein breites Publikum zu bringen. Denn natürlich spielen sie nicht nur vor handverlesener Zuhörerschaft auf Almhütten, sondern füllen längst große Hallen und Festivalzelte.

"Einfach nur wir zwei"

"Wir sind halt wirklich zu zweit auf der Bühne. Wir meistern zwei Stunden lang nur zu zweit, einfach nur wir zwei mit unseren Instrumenten, Stimmen und fertig", klärt Jaus auf. Und Pizzera ergänzt: "Wenn man Live-Musik haben will, ohne Pitch-Correction, ohne eingespieltes Intro, das vom Tontechniker kommt. Du kriegst bei uns das, was Du willst."

Ehrliche Auftritte sozusagen, ohne Teilplayback. Bereits zwei Mal wurden Pizzera & Jaus dafür in Österreich als Live-Act des Jahres ausgezeichnet. Binnen kürzester Zeit haben sie es ziemlich hoch hinaus geschafft, dorthin, wo die Luft dünn wird, dazu Paul Pizzera: "Wenn man weiß, dass man trotz eines gewissen Erfolges in unseren Breitengraden im Hinterkopf behält, dass man in ziemlich austauschbarer, verzichtbarer Pfurz in der Landschaft ist, ist das nie ein Fehler. Klar möchte man immer an Erfolge anschließen und wieder einen Nummer-Eins-Hit. Klar will man das, das ist ja logisch. Die Eitelkeit und das Ego, die versiegen ja nicht. Aber die Dankbarkeit, dass man den Erfolg halten kann, sollte auf alle Fälle größer sein, als der Zwang, dass man ihn immer wieder übertrifft."