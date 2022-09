Mehr als nur Volksmusik: Ein Festival für die Zither in Hof

In Hof erklingt von Freitag bis Sonntag an mehreren Orten Zithermusik in allen Varianten. Mit einem großen Festival will der Deutsche Zithermusikbund zeigen, dass das Instrument weit mehr zu bieten hat als nur alpenländische Volksmusik.

Zither erlebt derzeit ein "Revival"

"Die Zither entwickelt sich gerade zu einem Instrument, das in allen Stilbereichen eingesetzt werden kann. Das reicht von Alter Musik über Salonmusik und Popmusik, in der Volksmusik ist die Zither immer noch zuhause aber auch bei zeitgenössischen Kompositionen", freut sich Jonathan Fiegl vom Bundesvorstand des Zitherbundes im Gespräch mit BR24. Inzwischen gebe es auch Elektro-Zithern.

Musiklehrer holt Zitherfestival erstmals nach Hof

Beim Festival in Hof bieten 150 Laien- und Profimusikerinnen und –musiker aus ganz Deutschland, Österreich und Südtirol zahlreiche Konzerte und Mitmachaktionen. Sie spielen ab Freitagnachmittag zum Beispiel in der Fußgängerzone, im Museum Bayerisches Vogtland, in zahlreichen Kirchen und in der Hofer Freiheitshalle.

"Ziel ist es, Hof mit Zithermusik zu erfüllen" Jonathan Fiegl, Vorstand Zitherbund

Auf der Internetseite des Zitherbundes gibt es das ausführliche Programm zum Festival in Hof. Das findet alle vier Jahre statt, bisher hauptsächlich in Südbayern. Für Hof als Veranstaltungsort habe man sich auch aufgrund des engagierten Wirkens des Zitherlehrers Gerhard Wunderlich entschieden. Der 65-Jährige aus Kirchenlamitz (Landkreis Wunsiedel) bekam mit neun Jahren den ersten Zitherunterricht und gibt sein Wissen und seine Leidenschaft als Zitherlehrer unter anderem an der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg und der Musikschule der Hofer Symphoniker weiter.