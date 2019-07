Mehr als Kopftuchtutorials: Europäische Muslime auf Social Media

Die Bandbreite der muslimischen Influencer ist groß

Die Vielfalt, der sich in den sozialen Medien tummelnden muslimischen Influencer, ist groß. Sie reichen vom Salafisten-Prediger Pierre Vogel bis zum liberalen Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide aus Münster. Die breite Masse aber scheint der Prediger im Netz ebenso wenig zu erreichen wie der Wissenschaftler aus Münster, der auf Youtube versucht, seinen 700 Abonnenten den Koran nahe zu bringen.

Nicht die Randpositionen, egal ob fundametal oder liberal, erfreuen sich in den sozialen Medien besonderer Beliebtheit, sondern der "Mainstream-Islam", weiß Amani Abuzahra aus eigener Erfahrung. Die Muslima lehrt an der kirchlich-pädagogischen Hochschule in Wien Philosophie und Interkulturelle Pädagogik, trägt Tuch und positioniert sich inzwischen verstärkt auch auf Instagram – allerdings weniger zur Kopftuchfrage, sondern ganz allgemein in Sachen Feminismus, Klimaschutz, Alltagsrassismus und Teilhabe. Gut 4.500 Abonnenten hat sie dort mittlerweile.

In deutschen Köpfen oft Frauenbild aus Afghanistan

"Sehr viele sind dankbar, dass der Mainstream-Islam aufgezeigt wird. Weil sie sagen: So leben wir ja eigentlich", erzählt Abuzahra. Und sie fügt hinzu: "Es gibt viele berufstätige Frauen und Bildung spielt eine sehr große Rolle im Islam. Das ist etwas sehr stark verbreitetes. Und was wir sehr oft diskutieren, ist das Frauenbild in Afghanistan: Das ist so weit entfernt von dem, wie Muslime hierzulande leben."

In ihrem Buch "Mehr Kopf als Tuch" erzählt eine ihrer ebenfalls muslimischen Mitautorinnen, wie sie versucht, Beruf, Familie und Partnerschaft unter einen Hut zu bekommen. Fragen, die sich Frauen überall in Westeuropa stellen - ganz unabhängig davon, ob sie Hut, Tuch, Perücke oder gar nichts auf dem Kopf tragen.

Viele Follower wollen Videos zu "Mainstream-Islam"

Es sei wichtig, normales Leben von Muslimen zu zeigen, sagt die Dozentin. Medial werde meistens das Problematische herausgepickt. Schnell werde in Kategorien eingeteilt: streng religiös, liberal, nicht gläubig. Diese Kategorien würden aber nur schlecht beschreiben, was muslimisches Leben in Europa ausmacht: nämlich viel mehr als Ramadan, Burkini-Debatte und Kopftuchbinden.

Muslimisches Leben in Europa besteht eben auch aus Hauskatzen, Urlaubsfotos und Schminktipps und nicht aus den Klischees, die die Medien hierzulande gerne heranziehen und über die sich beispielsweise die arabische Influencerin Haifa Beseisso auf Youtube lustig macht (siehe unten stehendes Video in englischer Sprache).