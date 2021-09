Mehr als eine Operndiva: Anna Netrebko zum 50. Geburtstag

Bild

Ausdrucksstark in jeder Rolle: Die Sopranistin Anna Netrebko als Prinzessin in Puccinis Oper "Turandot", in einer Moskauer Inszenierung im Mai 2021. Ihren 50. Geburtstag feiert die Diva mit einem Gala-Konzert im Kreml und einer Russland-Tournee.

© Bild: picture alliance, Sergei Bobylev Audio: ARD/BR

Bildrechte: dpa picture alliance, Sergei Bobylev