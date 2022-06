Mehr als eine Dada-Ikone: Hannah Höch Ausstellung in Würzburg

"Hannah Höch. Abermillionen Anschauungen" – lautet der Titel einer Ausstellung, die das Museum im Kulturspeicher in Würzburg vom 11. Juni bis zum 4. September zeigt. Zu sehen ist das Werk einer vielseitigen Künstlerin, die zwar überwiegend dem Dadaismus zugeordnet wird, sich aber nie auf eine Stilrichtung festlegen ließ. Anhand von über 100 Bildern wird ihre ganze Schaffensbreite in der Ausstellung gezeigt. Hannah Höch (1889 - 1978) stammte aus Gotha und lebte ab 1912 in Berlin, wo sie sich in Künstlerkreisen bewegte und von Strömungen wie Expressionismus, Dadais­mus, Abstraktion und Surrealismus inspiriert wurde.

Selbstgeschaffene künstlerische Freiräume

Hannah Höch (1889 - 1978) stammte aus Gotha und lebte ab 1912 in Berlin, wo sie sich in Künstlerkreisen bewegte und von Strömungen wie Expressionismus, Dadais­mus, Abstraktion und Surrealismus inspiriert wurde. In ihren Werken kombiniert Hannah Höch Stilrichtungen, baut kunsthandwerkliche Elemente ein, schafft Querverbindungen und bemüht sich stets um neue Blickwinkel und Perspektivenwechsel. Konkretes, Figürliches, Abstraktes und Futuristisches existieren bei ihr gleichberechtigt nebeneinander. Mit kritischem Blick analysiert sie auch die politischen und gesellschaftlichen Umstände ihrer Zeit.

Auf der "Schwarzen Liste" der Nazis

In der Zeit des Nationalsozialismus galten Höchs Bilder als entartete Kunst. Die Kriegsjahre verbrachte sie zurückgezogen in einem ehemaligen Flugwärterhäuschen am Berliner Stadtrand, das sie 1939 dank einer kleinen Erbschaft kaufen konnte. Dort gelang es der eifrigen Sammlerin, zahlreiche Bilder, Publikationen und Korrespondenzen ihrer Künstlerkollegen vor dem Zugriff der Nazis zu bewahren. In den Folgejahren war sie eine gefragte Expertin für diese Schaffensphase, hielt Vorträge und beteiligte sich an Ausstellungen.

Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Kulturspeichers

Obwohl ein großer Teil ihres Schaffens weitgehend unbekannt blieb, zählt Hannah Höch heute zu den bedeutendsten deutschen Künstlerinnen der klassischen Moderne und gilt als Miterfinderin der Fotomontage. Vor allem ihre Foto-Collagen machten sie berühmt. Die Museumsleitung in Würzburg wertet diese Ausstellung als einen der Höhepunkte im Jubiläumsjahr des Kulturspeichers. Das Kunstmuseum feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Kuratorin der Ausstellung ist Kunsthistorikerin Ellen Maurer Zilioli. Ihr ist es ein Anliegen, das Werk dieser Künstlerin endlich einmal in all seiner Vielfalt "aufzublättern" und zu präsentieren.