Mehr als der Sidekick von Böhmermann: William Cohn ist tot

Millionen Fernsehzuschauer kannten William Cohn als Ansager und Sidekick des Entertainers Jan Böhmermann. Er war bei der damaligen ZDFneo-Sendung "Neo Magazin Royale" in fast jeder Folge dabei. Im Talkformat "Roche & Böhmermann" stellte er die Gäste vor. Wie Cohns Management am Samstag bestätigte, ist der Schauspieler, Sänger, Autor und Sprecher am Donnerstag "plötzlich und unerwartet" in Basel gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.

"Großzügig. Liebevoll verschwenderisch. Herrlich barock"

"Unser William war der Typ mit den hässlichen Pullovern, der nerdigen Brille und der Märchen-Erzähler-Stimme. (...) Er war großzügig. Liebevoll verschwenderisch. Herrlich barock", heißt es in einem Abschiedsbrief der "Cohns Welt AG", den Jan Böhmermann auf Twitter veröffentlicht hat. "Er konnte sich in gute Geschichten, Kultur und Kunst vertiefen. Verlieben. Verlieren. Er zeigte Nachsicht, Verständnis. Nähe. Ehrliche Begeisterung und Anteilnahme. Er ging auf Menschen zu, offen, interessiert, feinfühlig und liebevoll", schreiben die Verfasser weiter. Böhmermann selbst schrieb zu Cohns Tod "Gute Reise, William, Du beeindruckender Bühnenmensch" auf Instagram und postete dieses Bild: