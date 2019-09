Mehr als 13.000 Besucher beim Erlanger Poetenfest

Die Organisatoren des Erlanger Poetenfests zeigten sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der viertägigen Veranstaltung. Mit mehr als 13.000 Besuchern war diese Ausgabe des Literaturfestivals eine der am besten besuchten bisher, sagte Festivalleiter Bodo Birk dem Bayerischen Rundfunk. Es habe alles reibungslos funktioniert und auch die Strategie, viele Veranstaltungen parallel abzuhalten, sei aufgegangen: Alle Programmpunkte seien gut besucht gewesen, ohne dass sich an einer Stelle große Schlangen gebildet hätten oder man sogar Leute habe wegschicken müssen, so Birk.

Umwelt- und Kilmaschutz bestimmen Erlanger Poetenfest

In diesem Jahr stand das Poetenfest vor allem im Zeichen der Fridays-for-Future-Bewegung. "Wir haben uns im Grunde verpflichtet gefühlt, das Thema aufzugreifen und in Diskussionen zu vertiefen", sagte Festivalleiter Birk im Vorfeld. Dementsprechend hätten Umwelt- und Klimafragen auch in vielen literarischen Gesprächen Niederschlag gefunden. Erlanger Klimaschützer veranstalteten am Rande des Festivals zudem Sit-Ins, um auf ihre Forderung einer klimafreundlichen Politik hinzuweisen.