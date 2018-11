Medizinethiker verurteilen Experimente am Menschen

Auch sei nicht bekannt, was passiert, wenn die Veränderungen in der DNA weitervererbt werden. "Diese Veränderungen sind in jeder Zelle dieser Kinder und werden dann natürlich auch an deren Kinder weitergegeben", sagt Buyx. Weil das CRISPR/Cas-Verfahren noch nicht ausreichend erforscht sei, wäre es noch zu früh, um es beim Menschen anzuwenden, so die Kritik. Dass der chinesische Wissenschaftler He Jiankui bei seinem Experiment ein unerlaubtes Risiko eingegangen ist, meint auch der Jurist und Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, ebenfalls Mitglied im Deutschen Ethikrat. Generell zu verteufeln sei die Anwendung der Genschere aber nicht, so Merkel.