Mehr als Kneipp: Die Geschichte der Klostermedizin

Kneipp – vom Priester zur Marke

Im 19. Jahrhundert mischt ein Pfarrer aus Bad Wörishofen die Ärzteschaft auf: Sebastian Kneipp entwickelt eine eigene Heil-Philosophie, die sich auf fünf Säulen stützt: Wasser, Heilpflanzen, Bewegung, Ernährung und innere Ausgeglichenheit. Mit diesem ganzheitlichen, psychosomatischen Ansatz ist der Pfarrer seiner Zeit weit voraus. Schon damals lässt er sich seinen Namen und seine Kneipp-Philosophie schützen – auch wenn er nicht ahnen konnte, dass sich daraus bis heute ein großes Unternehmen entwickeln würde, dass überwiegend Wellness-Produkte vermarktet. Seine Kneipp-Anwendungen haben sich bewährt und werden noch heute in der Therapie angewendet.

Forschergruppe Klostermedizin

In Würzburg befindet sich am Institut für Geschichte der Medizin sogar eine eigene Forschergruppe Klostermedizin. Sie beschäftigt sich mit der Nutzung von Heilpflanzen in ihrem historischen Kontext und kann so der Forschung nach medizinisch wirksamen Pflanzeninhaltsstoffen neue Impulse geben. "Die Mönche und Nonnen damals waren sicher nicht schlauer als heute", sagt Johannes Gottfried Mayer von der Forschergruppe Klostermedizin. "Sie wussten nichts von Viren, sie wussten nichts von Bakterien - sie kannten nicht einmal den Blutkreislauf - aber sie waren sehr, sehr gute Beobachter."