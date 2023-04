Meditatives Hobby: Ein Pfarrer bäckt Hostien

Pfarrer Stephan Rauscher ist der einzige im Erzbistum München und Freising, der für seine drei Pfarreien die Hostien selber herstellt. Das Hostienbacken ist für ihn zum Hobby geworden, eine Leidenschaft, die neben seinen vielen Aufgaben und Gesprächen als Pfarrer ein Ausgleich für ihn ist. "Ich habe neben dem Backen Zeit zum Beten oder mir Gedanken für die nächste Predigt zu machen. Es ist eine Art Meditation für mich," sagt Pfarrer Rauscher. "Und was auch schön ist: Man sieht am Ende, was man gemacht hat."

Hostien backen: Aufwendige Handarbeit

Das Rezept für die hauchdünnen Oblaten ist einfach: "Eigentlich nur Mehl und Wasser, das ist auch die Vorschrift Jesu für ungesäuerte Brote. Manche fragen, ob ich nicht eine Geschmacksrichtung dazu geben kann. Aber das geht natürlich nicht", lacht Rauscher.

Neun Waffeleisen mit unterschiedlichen Prägungen stehen in seiner Backstube, rund 50 verschiedene Motive sind darauf. Symbole für das ganze Kirchenjahr, vom Jesuskind in der Krippe über das Osterlamm bis zu Jesus am Kreuz.

Das Backen funktioniert wie mit einem Waffelteig - nur, dass die Hostien sehr dünn sind und es nicht so einfach ist, den richtigen Moment beim Öffnen des Waffeleisens zu erwischen. Die ausgekühlten Hostienkuchen kommen nach dem Backen in den Hostienbefeuchter, sonst würden sie beim Ausstanzen brechen. Gestochen werden die kleinen Hostien mit einer fußbetriebenen Maschine, die oft von Schwester Gundhild bedient wird. Sie hilft Pfarrer Rauscher ergelmäßig und stanzt die so genannten Laienhostien, die kleineren Oblaten, die an die Gläubigen beim Gottesdienst verteilt werden. Auch für sie ist es eine besinnliche Arbeit: "Ich bete beim Stanzen immer Stoßgebete, wie zum Beispiel 'Komm Heiliger Geist" oder 'Herr Jesus Christus, ich bete dich an.'"

Christentum: Brot hat eine große Symbolkraft

Die Hostien könnte Pfarrer Stephan Rauscher auch viel günstiger kaufen. Doch für ihn ist die Handarbeit auch mit seinem Glauben verbunden. "Ich mache diese Arbeit mit Liebe. Ich will, dass die Hostien perfekt sind, das alles passt. Da steckt so viel Gefühl mit drin", erzählt er. "Und ich denke mir, so ist der Herrgott auch: Er liebt uns bedingungslos. Er ist da und legt so viel Liebe in uns hinein. Und wir machen immer wieder Fehler. Irgendwas haut nicht hin. Und ich sehe es fast wie einen kleinen Liebesdienst am Herrgott, dass ich ihm damit etwas zurückgebe."

Die Hostien sind Symbol für das Brot, das Jesus mit seinen Jünger geteilt hat. Brot für das Leben, im christlichen Glauben Nahrung für Körper, Geist und Seele.