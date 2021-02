Meditationsschulen-Begründer: Jesuit Franz Jalics ist tot

Interview: Hafterfahrung prägte seine Meditation

Matthias Morgenroth aus der Fachredaktion Religion und Orientierung des Bayerischen Rundfunks hat mit dem Jesuiten-Pater Bernhard Bürgler über Franz Jalics gesprochen. Pater Bürgler ist Provinzial der Jesuiten von Österreich und übernimmt ab Ende April das Amt des Provinzials der Jesuiten in Zentraleuropa.

Herr Bürgler, Sie kannten Franz Jalics gut und waren sein Nachfolger als Leiter des Exerzitienhauses Gries. Was hat ihn ausgemacht?

Pater Bernhard Bürgler: Ganz wichtig bei ihm war, dass er einen Auftrag gespürt hat. Einen Auftrag, Menschen zu Gott zu führen. Und dem ist er mit großer Kraft, großer Energie und großer Kreativität nachgegangen. Er hat viele Menschen in Exerzitien begleitet und ihnen so einen geistlichen Weg gezeigt. Die Kontemplation, das Jesusgebet, das war seine große Sache, und die wollte er vermitteln.

Meditationslehrer innerhalb der katholischen Kirche sind rar: Jalics hat eine eigene Schule gegründet und ein Stichwort ist damit verbunden, das kontemplative Jesusgebet.

Pater Bernhard Bürgler: Er hat eine eigene Schule gegründet, das stimmt und stimmt auch nicht ganz. Denn was er den Menschen gezeigt hat, ist tief in der christlichen Tradition verwurzelt. Was er in seiner unnachahmlichen Weise konnte, ist, dass er nicht theoretisch über Kontemplation gesprochen hat. Er hat ganz praktisch die Menschen auf diesem Weg geführt. Schritt für Schritt hat er ihnen gezeigt, worum es geht, hat ihnen geholfen, wenn Hindernisse oder Widerstände aufgetaucht sind. Er hat sie sozusagen Schritt für Schritt in diese Kontemplation hineingeführt. Das, denke ich, war das Spezifische und das Neue bei Franz Jalics.

Das Jesusgebet ist ja eine ganz alte Gebetsform. Dabei geht es um die Ausrichtung auf Jesus, auf den Namen Jesu, indem ich den Namen Jesus innerlich wiederhole. So richte ich mich und mein ganzes Wesen mehr und mehr auf ihn hin aus und komme in Kontakt mit seiner Wirklichkeit, mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart, die ja da ist. Und die wird mich dann langsam verändern, letztlich in ihn - in Gott - hinein.

Franz Jalics war in den 1970er Jahren in Argentinien tätig, wurde dort durchs Militär nach dem Putsch 1976 verschleppt – und der damalige Leiter der Jesuitenprovinz Jorge Bergolio, heute Papst Franziskus, hätte ihn vielleicht schützen können. Was ist an dieser Diskussion dran?

Ich habe ja öfters mit Franz Jalics darüber gesprochen. Er hat auch immer wieder davon erzählt. Ich denke, die Zeit damals war eine sehr, sehr schwierige Zeit für alle, für alle Menschen in Argentinien, eben auch für die Jesuiten. Franz Jalics ist mit seinem Freund Orlando in ein Elendsviertel gezogen. Er war wie auch Orlando Professor. Sie haben in dem Elendsviertel gelebt und sind dort auch immer mehr mit den Machenschaften des Militärs konfrontiert worden.

Ich glaube, Franz Jalics hätte sich gewünscht, mehr von den Jesuiten - auch vom Provinzial - unterstützt zu werden. Das ist zumindest seinem Eindruck nach zu wenig passiert. Das ist wohl auch sein Empfinden, das vielleicht nicht ganz der Realität entspricht. Wie man dann im Laufe der Zeit auch erfahren hat, als mehr geklärt wurde, was geschehen ist und was auch Jorge Bergoglio getan hat. Da musste auch Franz Jalics lernen oder einen weiteren Blick bekommen, dass eben Jorge Bergoglio sich schon für sie beide und auch für ihn eingesetzt hat. Mehr, als er in dieser Zeit wahrgenommen hat.

Auch die Hafterfahrungen, so heißt es, sind eingegangen in seine Meditationspraxis, inwiefern?

Das hat ihn sehr geprägt. Natürlich hat er schon vorher ein Gebetsleben gehabt. Er hat immer gesucht, hat er mir immer wieder erzählt, sozusagen nach einem Weg im Beten, um weiterzukommen auf dem Gebetsweg. Die Zeit in der Verschleppung war ganz prägend für ihn, weil er dort praktisch die Phasen der Meditation selbst an sich erlebt hat. Also die beiden haben auf Erlaubnis ihrer Bewacher ziemlich schnell, nachdem sie verschleppt wurden, angefangen zu meditieren. Sie haben sehr viel Zeit in Meditation verbracht. Und dadurch ist sehr vieles Ungelöstes in ihm hochgekommen, was diese brutale Situation, in der er sich befunden hat, in ihm ausgelöst hat.

Er hat oft erzählt, dass er stundenlang geweint hat, dass er mit Hass und Wut konfrontiert wurde in sich. Und diese Dinge ist er durchgegangen, in der Ausrichtung auf den Namen Jesu, auf seine Gegenwart selbst. Er hat entdeckt, dass sich damit etwas in ihm verwandelt. Nicht gleich hat er das gemerkt, aber später in der Zeit, vor allem dann in der Zeit nach seiner Verschleppung. Er war ja dann ungefähr ein Jahr in den USA und kam dann nach Deutschland. Das war seine große Entdeckung. Und das hat er mit dem Jesusgebet in Verbindung gebracht. Und das wollte er den Menschen vermitteln.