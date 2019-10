Medientage in München: Branche im permanenten Wandel

Wichtige Köpfe aus Politik, Technik und dem Journalismus treffen sich derzeit bei den Medientagen in München. Zur Eröffnung der Tagung sprach sich Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine Reform der deutschen Medienordnung aus, um mit der rasanten Entwicklung im digitalen Zeitalter mithalten zu können und auch, um europäische Alternativen zu den US-Konzernen wie Facebook und Google etablieren zu können.

Abhängigkeit von ausländischen Plattformen - und deren Algorithmen

Der Intendant des Bayerischen Rundfunk und derzeitige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm argumentierte in eine ähnliche Richtung. Durch die Abhängigkeit von digitalen Plattformen, die in der Regel außerhalb Europas angesiedelt sind, werde die "Relevanz und Sichtbarkeit von Inhalten von Algorithmen gesteuert, deren Funktionsweise allein in den Händen von privaten Unternehmen liegt und deren Geschäftsmodell vor allem auf die gezielte Platzierung von Werbung ausgerichtet" sei, so Wilhelm.

Gerade die Algorithmen auf der Video-Plattform YouTube waren in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden. Auf den Medientagen sprach die New-York-Times Journalistin und Soziologin Zeynep Tüfekçi über den Empfehlungsalgorithmus der Plattform, die immer extremere Inhalte vorschlägt und dadurch ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit wiedergebe. Auch Tüfekçi sieht die Notwendigkeit sich von den Angeboten der Tech-Riesen aus den USA zu emanzipieren und gegebenenfalls eine eigene Infrastruktur und damit eigene Plattformen aufzubauen.

Medientage in München: Wichtigste europäische Medienkonferenz

Die insgesamt 33. Medientage haben es sich zur Aufgabe gemacht den Kampf gegen Manipulation und Hass im Netz ebenso anzusprechen, wie die Übermacht von Facebook und Co sowie die weiter anhaltende Digitalisierung der Branche. Veranstaltet werden die Medientage von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Das Motto in diesem Jahr lautet "Next Level Digital! Let's build the media we want".

BR auf Medientagen vertreten

Der Bayerische Rundfunk ist mit zahlreichen Ständen und Angeboten auf den Medientagen vertreten. In Werkstattgesprächen geben unter anderem die Macher Einblicke in die Web-Serie "Helena. Die künstliche Intelligenz" oder erklären den Weg neuer Format-Ideen wie "Tag X", "Workin'Germany" oder die "News-WG". Ebenso wird es eine Live-Aufzeichnung von "1 Thema, 3 Köpfe" geben