Medienkunst für alle: Augsburg überrascht mit "lab.30"

Robert Henke macht Musik mit Computern. Und die stehen auf der Bühne, schauen mit ihren grün-schwarzen Monitor-Gesichtern zum Publikum. Raritäten sind das: Denn Henkes Commodore-Rechner sind 40 Jahre alt.

Eine audio-visuelle Show zeigt der Berliner Computer-Künstler beim "lab.30". Als Kunstlabor gestartet muss sich dieses Augsburger Medienkunst-Festival mit seinem Programm längst nicht mehr verstecken, meint Barbara Friedrichs, in Augsburg zuständig für die Popkultur. Mit der 20. Auflage dürfe das Festival ja auch durchaus "großstädtisch" daherkommen.

Augsburger Festival nach Corona-Absage 2020 auf drei Wochen verlängert

In der verlängerten Fassung über drei Wochenenden sucht das "lab.30" diesmal sein Publikum auch außerhalb des Kulturhauses Abraxas, unter anderem im alten Augsburger Gaswerk oder im Textilmuseum. Zwischen Jacken und Kleidern aus dem vergangenen Jahrhundert tanzen hier Skulpturen aus Stoff: "Also man kann sich das vorstellen wie kleine Derwische, die tanzen. Das greift der Künstler Amir Yousef auf. Man kommt jetzt vielleicht nicht selber in Trance, aber es hat ja doch eine sehr beruhigende Wirkung", erklärt Friedrichs.

Medienkünstler macht "Künstliche Intelligenz" zum Thema

Vielleicht weniger beruhigend die Installation von Alexander Peterhaensel, auch er kommt aus Berlin. Er lässt die Besucher in einer Wahlkabine mit "Künstlicher Intelligenz" Platz nehmen. Ähnlich einem Fotoautomat errechnet die Maschine aus dem Gesichtsausdruck eine politische Präferenz - und gibt automatisch die Stimme ab. Wie findet man das?

Auf jeden Fall ist das Spektrum weit, so Barbara Friedrichs: "Wir haben uns von einem Nischen-Festival zu einem Familienfestival entwickelt. Die, die vor zehn Jahren noch als Studierende gekommen sind, kommen heute wieder und bringen am Nachmittag auch ihre Kinder mit. Das ist ganz schön, weil es ganz viele Kunstwerke gibt, die man sogar anfassen soll, um mit ihnen zu interagieren. So kann man Kinder auf eine ganz andere Art und Weise an Kunst heranführen."

Das hat sich so ergeben: Kunst - auch - für Kinder

Zum Beispiel: Mit kleinen, schnellen oder ganz hohen Hüpfern auf einem Trampolin können die Besucher Musik erzeugen. Das "lab.30" der Stadt Augsburg geht bis Sonntag kommender Woche, dem 7. November. Tickets gibt es online.