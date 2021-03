Medienkrieg um Meghan: Hollywood gegen Londons Presse

Jetzt tobt der Medienkrieg um Deutungshoheit, bei dem es nicht nur um die Privatsphäre geht, sondern auch um viel Geld. Die Anwälte und Pressesprecher von Meghan nannten die Veröffentlichung der "Times" eine "Schmutzkampagne", zumal die Herzogin selbst Opfer von Beschimpfungen sei und eine "tiefe Verpflichtung" spüre, alle zu unterstützen, die "Schmerz und Traumata" hinter sich hätten. Dem Online-Branchenblatt "Deadline" sagte ein Vertreter Meghans: "Lassen Sie es uns nennen, was es ist, eine berechnende Kampagne, die irreführende und schädliche Fehlinformationen verbreiten will. Wir sind enttäuscht darüber, dass diese verleumderische Personenbeschreibung der Herzogin von Sussex von einem Medium für glaubwürdig gehalten wird." In einem Brief an die "Times" habe Meghan mitgeteilt, wie traurig sie über den "neuesten Angriff auf ihren Charakter" sei.

Finanzieren sie ihren "Idealismus"?

Meghan und Prinz Harry sind also alles andere als Medien scheu, wollen allerdings die Kontrolle über Veröffentlichungen behalten, nicht zuletzt deshalb, weil sie hoch dotierte Verträge mit Spotify und Netflix unterzeichnet haben. Nach dem Deal zwischen ihrer Firma "Archewell Audio" und Spotify im Dezember vergangenen Jahres, kündigte Harry dort "neue Perspektiven" und Gespräche mit "erstaunlichen Leuten" an, wie die BBC berichtete. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" spottete am 10. Februar, die Royal-Aussteiger wollten mit den nach unbestätigten Berichten geschätzt 150 Millionen Dollar ihren "Idealismus finanzieren".

Laut "Deadline" läuft der Vertrag mit Netflix über mehrere Jahre und umfasst Dokumentationen, Dokufiction, Kinderprogramme, Features und fiktive Formate. Eine "innovative Naturserie" und eine Cartoon-Produktion, die "inspirierende Frauen" feiern soll, seien schon in Vorbereitung. Allerdings habe Meghan keine Pläne, wieder als Schauspielerin tätig zu sein. In Hollywood wird das Medienverhalten von Harry und Meghan mit dem der Obamas verglichen, die ebenfalls auf vielen Feldern unterwegs sind und sehr gut dafür bezahlt werden. Der Herzog von Sussex hatte bereits an der Netflix-Sendung "Rising Phoenix" über die Paralympischen Spiele mitgewirkt, die im vergangenen August zu sehen war.