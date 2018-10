Medien - Kunst - Experimente: Das Augsburger Festival Lab30

Die Bühne ist leer, nur am rechten Rand steht ein Tisch. Auf ihm sind Tuben und Flaschen, Siebe und Pinsel, Teller, Pappe, Stifte und Pipetten zu erkennen. Außerdem eine Kamera und ein Laptop. Alles überzogen von einer feinen Schicht aus Staub und Farbklecksen. Akiko Nakayama hantiert mit den Utensilien, öffnet verschiedene Behältnisse, trägt Farbe auf eine Glasplatte auf, kreiert bunte Farbcollagen. Diese werden auf eine große Leinwand im Hintergrund der Bühne projiziert. Weiße Farbe fließt durch den Bildausschnitt, ein blauer Tropfen lässt lilane Blasen entstehen, die, wiederum von Pinselstrichen verwischt und durch grüne Farbe ergänzt, zu einem Marmormuster verlaufen. Gerade noch eine Galaxie, nun eine Erdkugel von oben. Die abgefilmten Farbverläufe werden mit einem Computerprogramm in Geräusche und Töne umgewandelt und erzeugen einen pulsierenden Klangteppich der den gesamten Raum erfüllt. Das Zusammenspiel von Bildern und Tönen steht für das kraftvolle Miteinander von Yin und Yang, so die japanische Künstlerin Akiko Nakayama über ihr "Alive-Painting". Gestern Abend eröffnete sie mit ihrer Performance das Medienkunst-Festival Lab30 in Augsburg.

Anschauen, Ausprobieren und Interagieren

Bis Sonntag bietet das Festival ein vielschichtiges Programm mit Konzerten und Performances internationaler Künstlerinnen sowie 16 Exponaten, die verteilt im gesamten Kulturhaus Abraxas zum Anschauen, Ausprobieren und Interagieren einladen, sagt die Leiterin des Kunstlabors Barbara Friedrichs: "Wir versuchen tatsächlich, viele Sinne anzusprechen, also sowohl das Visuelle als auch das rein Akustische, dass man vielleicht aber auch mal etwas anfassen, Teil eines Kunstwerks werden kann, dass man selbst aktiv wird und mit den anderen Festivalbesuchern interagiert."

Buchstäbliche Räume der Interaktion kreiert Annika Hirt mit ihren "Inflatables". Es knistert und raschelt. Zwei Ventilatoren lassen große, sich dem jeweiligen Ort, an dem sie entstehen, anpassende Skulpturen aus Gold-und Silberfolie entstehen. Diese dürfen und sollen betreten werden. Die Folien funktionieren wie Einwegspiegel, erlauben so einen Perspektivwechsel, sagt Anika Hirt: "Von draußen sieht man nichts. Wir wissen nicht, ob Leute drin sind oder nicht, und von drinnen kann man dann raussehen und so ein bisschen Leute beobachten und sich eigentlich dabei ganz sicher fühlen, aber man ist eben nur durch diese ganz ganz dünne Folie von der Außenwelt getrennt."

Digitale Signale zum Berühren

Im Keller des Kulturhauses durchspannt ein großes, weißes Spinnennetz aus Gummi den gesamten Raum, läuft in der Mitte an einem schwarzen Lautsprecher zusammen. Die einzelnen Fäden sind biegsam, lassen sich in alle möglichen Richtungen dehnen und erzeugen unterschiedlich laute, tiefe Töne. Jens Vetters "Netz" ist eine Art "environmental Instrument" ein Instrument, dass durch Bewegungen und Berührungen Mehrklänge erzeugt: "Ich erforsche, welche Möglichkeiten darin versteckt sind, einfach so digitale Signale, Prozesse, Inhalte mit seinen Händen anfassen zu können und im weitesten Sinne auch für klangliche Anwendungen benutzen zu können." Berührung und Klang werden auf spielerische Weise miteinander verknüpft, aktive Bewegungen und Handlungen erzeugen ein digitales Signal. Andere Installationen funktionieren nach dem gleichen Konzept, so zum Beispiel "Flux", das Projekt von Studierenden der Hochschule Augsburg. Hier können "digitale Brunnen" mit Hilfe von realen Ventilen mit virtuellem Wasser befüllt werden.