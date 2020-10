Medien in Coronazeiten – zwischen Krise und Boom

Ein Mediengipfel über Medien in Corona Zeiten. Das schreit geradezu nach der Digitalisierung, die schon seit Jahren in der Medienlandschaft nur langsam voranschreitet. Und jetzt muss sie den Turbo zünden. Alle Panels der Medientage finden remote statt- sprich die Interviewpartner sitzen zuhause und sind zugeschaltet.

Der Eröffnungsgipfel macht eine Ausnahme, er findet im Fernsehstudio des Bayerischen Rundfunks statt. Dort ist auch Ministerpräsident Markus Söder und hebt die Rolle der Medien gerade in Corona Zeiten hervor: "Denn die Medien haben sich tatsächlich als sehr sehr systemrelevant für unser Land erwiesen. Vielleicht jetzt noch mehr. Denn die Situation ist schwieriger als im Frühjahr. Umso mehr braucht es jetzt Unterstützung der Medien, um in dieser Situation richtig zu vermitteln, einzuordnen und Perspektive zu schaffen."

Facebook und die Verantwortung bei "Hate Speech"

Der Medien-Umbruch ist im vollem Gange. Digital gewinnt. Doch dort liegt die Herausforderung zwischen Information und Fake News. Zwischen "Hate Speech" und gut recherchiertem Content. Ein großer Player, der auch zu Gast ist: Angelika Gifford, Vizepräsidentin von Facebooks in Europa: "Wir haben 3,1Milliarden Menschen auf unserer Plattform, und haben eine große Verantwortung, Hassrede als auch Falschmeldungen zu unterbinden. Das ist natürlich ein Marathon, das ist kein Sprint."

Moderatorin Dunja Hayali bohrt beim Thema Verantwortung noch ein bisschen nach: "Ich weiß, wovon ich rede, ich bin Hardcore-Userin von Facebook. Wenn sie es nicht zu frech finden, würde ich sagen, sie kommen ihrer Verantwortung noch nicht so richtig nach, wie man sich das wünschen würde."

35.000 Facebook-Mitarbeiter checken Hassrede

Angelika Gifford von Facebook wehrt sich: "Wir haben die Faktenchecker, wir haben die 35.000 Menschen, die sich um das Thema Hassrede kümmern. Wir haben den Algorithmus und der Algorithmus wird besser, das kann ich ihnen zusagen. Aber letztendlich Frau Hayali, es ist eine Plattform, die Menschen eine Stimme geben soll, vernetzen soll. Wir sind dort auf einem guten Weg, aber wir werden nie 100 Prozent erreichen." Dennoch die Kritik bleibt: Ohne Plattformen wie Facebook, Twitter, Telegram und Co. haben Verschwörungstheorien und Hassrede nicht die Möglichkeit, sich so rasant zu verbreiten, wie sie das eben tun.

Wie wirkt sich der boomende Streamingmarkt auf Deutschland aus?

Aber nicht nur Plattformen wie Facebook stehen bei den Medientagen im Fokus. Der boomende Streamingmarkt sorgt auch in Deutschland für Diskussion. Was kann man der großen Konkurrenz von Netflix und Amazon entgegensetzen?

Norbert Himmler, der Programmdirektor des ZDF fürchtet: "Ich habe ein großes Problem, dass in der Hand von wenigen oligarchischen Strukturen die großen Medienunternehmen von Sky über Netflix und Amazon am Schluss bestimmen, was hier in Deutschland an Unterhaltung und vielleicht dann auch an seichter Information konsumiert werden soll."

Die Medientrends der Branche werden jetzt eine Woche lang bei den Medientagen in München und vor allem an den Computern der Panel-Teilnehmer diskutiert. Streaming und Podcasts sind die Trendthemen, aber natürlich auch, wie sich Corona auf die gesamte Branche auswirken wird.