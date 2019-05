Elektrische Impulse sorgen für den guten Biss

Deshalb feilen Forscher nicht nur an der künstlichen Muskelfaser mit dem richtigen Fleischgeschmack, sondern auch an deren authentischem Biss. Michael Gorman: "Natürlich haben wir kein Tier und deswegen sind diese Muskeln nicht trainiert. Und um einen wirklich guten Geschmack und die Textur von Fleisch zu bekommen, muss es trainiert werden. Man hat jetzt Techniken mit elektrischen Impulsen entwickelt, um diese Muskeln zu trainieren."

Viele Gerichte in der Ausstellung, die das niederländische Kollektiv aus Wissenschaftlern und Künstlern Next Nature Network aus Plastikimitaten erschaffen hat, sind noch Zukunftsmusik: Etwa Fleisch aus dem eigenen Bioreaktor für zu Hause oder ein Schnitzel vom längst ausgestorbenen Mammut. Bis auf dieses letzte Beispiel wäre übrigens alles ohne Gentechnik möglich, denn allgemein werden bei der Fleischzüchtung tierische Stammzellen einfach durch Nährstoffe synthetisiert also vermehrt – ähnlich wie beim Herstellen von Arzneimitteln.

Die Ausstellung will kreative Ideen für den Fleischgenuss in zehn Jahren geben, will provozieren. Aber auch ein bisschen Lust auf Zuchtfleisch machen. Denn obwohl gerade junge Verbraucher in den Städten vom Tierfleisch auf Laborfleisch umsteigen würden – Vernunft allein reiche nicht aus. Ophelia Deroy: "Wir können die Leute nicht erziehen, es gibt keine intellektuelle Entscheidung, etwas zu essen, wenn man es nicht gern isst. Wir können nicht an den Weltverbesserer appellieren – wir müssen einfach gutes Essen machen."