Warum Bilderbuch keine Hits mehr brauchen

Bilderbuch ist eine dieser Bands, denen scheinbar alles leicht fällt – auch wenn sie es sich selbst gerne alles andere als leicht machen. So ließen die vier Wiener für das 2015 erschienene Hit-Album "Schick Schock" ihren ausgedienten Gitarren-Rock-Sound fallen, um ihn mit einem zeitgemäßeren, elektronisch-eklektischen Potpourri aus Indie, Dance und Retro-Sound zu ersetzen. Die Folge: Ausverkaufte Hallen, Lobeshymnen der Fachpresse, Referenzband-Status ("Ey, die klingen wie Bilderbuch"). Ein Bullseye auf der Dartscheibe des Zeitgeistes.

Zwei Jahre später ist "Magic Life" dann alles andere als Erfolgswellenreiten. Der Sound ist verspielter, fast verspult, teilweise sogar fordernd. Auto-Tune, schräge Beats und schiefe Gitarren-Riffs bestimmen das Album. Und auch textlich werden Bilderbuch durchdachter: Kapitalismus-Kritik durch pures hedonistisches Machogehabe. Eine ironische Geste, die sich selbst nicht als solche entlarven will. Eine geschickte Überhöhung unzeitgemäßer Rockstar-Gesten. Die Folge: Noch größere ausverkaufte Hallen.

Jetzt veröffentlichen Bilderbuch gleich zwei Alben. In einer Zeit, in der immer wieder der Tod dieses so konsensuellen Mediums gepredigt wird: Das Erste "Mea culpa" erscheint jetzt als Download und Stream und physisch im Februar zusammen mit dem Zweiten "Vernissage My Heart".

Sorry, not sorry

Der Albumtitel liest sich wie eine vorweg geschickte Entschuldigung für das was folgen soll. Denn Bilderbuch sind auf "Mea culpa" noch verspielter, noch ein bisschen weniger greifbar. Es ist aber keine Entschuldigung aus Scham, sondern vielmehr ein beiläufiges Schulterzucken. Ein "wenns dir nicht gefällt, dann ist es halt so". Ein "Sorry, not sorry".

Da muss der erste Song natürlich auch eine falsche Fährte legen: "Sandwishes" ist eine 80s angehauchte, tanzbare Mid-Tempo-Nummer wie sie auch auf "Magic Life" hätte sein können und schlägt auch textlich in selbige Kerben: "Super Rich-Kids haben Stress, wir haben Sandwishes". Nuschelt Sänger Maurice gewohnt nonchalant. Eine Attitüde die er sich bei Cloud-Rappern wie Yung Hurn ausgeliehen hat. Aber mehr noch: Auch die im Hip-Hop typischen "Scurr-Scurr"-Rufe machen es sich hier zwischen den einzelnen Zeilen bequem.