Maximiliansplatz in München wird zum Open-Air-Club

Es soll wieder losgehen. Die Clubs sind zwar geschlossen, bekommen aber quasi eine Outdoor-Lizenz. Der Münchner Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, dass ab dem 27. August an vier Wochenenden Open-Air-Partys stattfinden dürfen. Ein Pilotprojekt unter strengen Auflagen: Alle 400 zugelassenen Teilnehmenden müssen getestet sein, Masken tragen und Abstand halten.

Temporäre Outdoor-Clubs

Nicht gerade die besten Bedingungen, um ein ekstatisches Fest hinzubekommen. Trotzdem sind die beteiligten Clubbetreiber sehr zufrieden. Wie Tom Hilner, Gründer des Pacha, gegenüber der Münchner Abendzeitung sagte, wollen sich alle am Maximiliansplatz gelegenen Clubs beteiligen: also neben dem Pacha noch die 089Bar, die Rote Sonne, der Sweet Club und Call me Drella. Berlin war zuvor vorgeprescht. Dort fanden am vergangenen Wochenende in sechs Clubs schon wieder fast normale Veranstaltungen statt: ohne Maske, ohne Abstand, allerdings nur für PCR-Getestete. München ist da zurückhaltender, angesichts steigender Inzidenzzahlen jedoch mit gutem Grund. Von Plänen, wie es mit den Münchner Clubs nach dieser Testphase weitergehen soll, ist noch nichts bekannt.