Maximal verletzlich: "Ich liebe Dich für immer" von Blumengarten

Blumengarten also. Ja, dieser Bandname ist eine gefährliche Angelegenheit. Ich höre meinen inneren Dieter Thomas Heck Sätze herausflöten wie "Von der Null auf die Vier, hier sind Blumengarten mit 'Ich liebe Dich für immer'!" Ja, tatsächlich heißt das Debütalbum "Ich liebe Dich für immer". Kann doch eigentlich nur klebriger Schlager sein, oder? Eben nicht!

Erste Musiksessions während Corona

Man ist ja erst mal fassungslos bei dieser Stimme. Dieser Gospel-Falsett von Blumengarten-Sänger Rayan Djima ist so schillernd wie die Blüte einer ... Nein, um Himmels willen! Keine Blumenmetaphern in diesem Artikel über die Blumengartenjungs, die ihren Bandnamen übrigens so erklären: "Wenn ich ein kreatives Projekt habe, dann möchte ich das Blumengarten nennen. Ich fand' einfach diese Metapher schön: dass aus Dreck so viel Schönheit entstehen kann."

Besagtes kreatives Projekt begann 2020, also mitten in der Pandemie. Während alle Welt anfing, Bananenbrote zu backen, starteten Sänger Rayan Djima und Produzent Samuel Sammy Eickmann stundenlange Musiksessions im elterlichen Keller. Das Abitur ist noch nicht so lange her und studieren ist irgendwie nicht das Wahre für die beiden damals Anfang-20-Jährigen. Also: Blumengarten beginnen, erste Soundsamen – ja, diese Blumenmetapher finde ich persönlich gut und passend – auf Instagram zu streuen. Mal kucken, was passieren würde.

Verletzlichkeit und Unsicherheit

Im Video von "Paris Syndrom" sehen wir Rayan und Sammy ganz allein in einem Park. Abgesehen von einem Pavillon gibt's da nicht viel, hinter dem sie sich verstecken können. Wollen sie auch gar nicht. Ihre Verletzlichkeit und Unsicherheit – also genau die Gefühle, die wir alle in der Pandemie besonders gespürt haben – zeigen uns Blumengarten ganz offen. Der groß gewachsene, kräftige Rayan mit seiner schicken Afrofrisur singt da mit der Aura eines Predigers und dieser unglaublich berührenden Stimme.