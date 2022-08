Werden wir zum Schwaben-Klischee? Maxi Schafroth übers Sparen

Über Sparsamkeit macht man gerne Witze. Auch Maxi Schafroth tut das in seinen Programmen. Frage: Woher erkennt man als Kabarettist auf Tour, dass man im Allgäu ist, in Schwaben also? Antwort: Daran, dass die Heizungen hinter der Bühne so fest zugedreht sind, dass keiner sie aufbringt – und man dafür die Erklärung bekommt: "Die Heizung kann nur der Bürgermeister aufdrehen". Oder: Warum machen Schwaben in allen Zimmern immer gleich das Licht aus? Antwort: "Zum Schwätzen braucht man kein Licht."

Der Reiche im löchrigen Sakko

Gegenwärtig lacht man nicht mehr nur über die schwäbischen Licht-Ausschalt-Zwänge, sagt Maxi Schafroth, sondern ist damit eigentlich "an der Spitze der Nachhaltigkeitsbewegung". Und er merke an der Reaktion des Publikums, dass das Thema Ressourcenschonung nicht mehr mit dem bloßer Knauserigkeit verbunden wird. Trotzdem sei am alten Klischee des Schwaben, der sein Geld zusammenhält, natürlich etwas dran. Ähnliche Charakter-Typen kennt Schafroth auch aus seinem Leben vor der Kleinkunst: Er ist gelernter Bankkaufmann. Und es gab sie wirklich, die Sparer im löchrigen Sakko, die "in Schwabing einen ganzen Straßenzug besitzen", so Schafroth. Fuhr dagegen der "Leasing-Porsche vor", dann sei meist schon klar gewesen: "Mit dem verdient man eher auf der Kreditseite was als auf der Einlagenseite". Womit die wichtige Frage des Bankgeschäfts beantwortet wäre, die da laute: "Ist es ein Einlagenkunde oder ist es ein Kreditkunde?"

Humor in Krisenzeiten

Und wie geht man mit Zeiten um, die unzweifelhaft ernst sind – wie lässt sich notwendige und dringliche Sparsamkeit mit Humor verkaufen? Oder sollte man sich angesichts der Krisen in der Welt den Humor selbst besser sparen? Nein, sagt Maxi Schafroth entschieden. Der Humor sei der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhalte, zitiert Schafroth Gerhard Polt. Dennoch habe er sich nach Beginn des Ukraine-Krieges natürlich auch gefragt, wie mit so einem Thema umzugehen sei. Unkommentiert im Raum stehen lassen, könne man es nicht, das müsse aber auch nicht bedeuten, ein Kabarett-Programm vollständig umzuschreiben: Denn dann wäre man "im Endeffekt dem zum Opfer gefallen, was diesem Krieg ein Stück weit zugrunde liegt", ist Schafroth überzeugt. "Wo soll man denn sich als Mensch ausgelassen fühlen dürfen, wenn nicht im Kabarett? Das ist genau dieser Kosmos, in dem das möglich sein muss."

Mit wem teilt man eine Raumtemperatur?

Was die alte und neue Tugend der Sparsamkeit betrifft, habe er an sich durchaus genau die "schwäbischen Züge" wiederentdeckt, die er an seinem Vater früher immer belächelt habe: Licht ausschalten, Heizung runterdrehen eben. Das beobachtet der Kabarettist bei sich selbst nicht erst, seit der Krieg die Gaslieferungen aus Russland einschränkt. Schon die Corona-Pandemie hat sein Leben als Bühnenmensch unsicher gemacht: Wer nicht weiß, wie es beruflich weitergeht, freut sich nicht über eine Heizkostennachzahlung.

Eine Erfahrung, die Schafroth mit vielen anderen Menschen teilt: "Ich kann dann auch dieses Gefühl verstehen, das letzte Kilowatt noch einzusparen. Das ist tatsächlich etwas, was mir seit den letzten drei Jahren anhaftet – und ich bin nicht unglücklich damit." Worauf es aber ankomme: Den Punkt zu erkennen: "Wo geht es ins Unangenehme? Wo kommt man in Diskussionen mit Menschen, mit denen man eine Raumtemperatur teilt?"

Woran niemand sparen sollte, das ist für Schafroth, Kultur live zu erleben. Auch wenn man aufs Geld schauen muss, lohnt es sich seiner Überzeugung nach unbedingt, die "merkwürdig gemütliche Häuslichkeit" aus dem Lockdown – die er ebenfalls bei sich selbst festgestellt hat – zu überwinden, und rauszugehen: "Vielleicht zehn Liter weniger Premium-Sprit tanken oder einfach ein bisschen untertouriger fahren, dann hat man vielleicht irgendwann eine Kabarettkarte zusammen, die einem ein wahnsinniges Glücksgefühl bescheren kann!"