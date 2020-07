"Der Umfall" von Mikaël Ross ist bester deutschsprachiger Comic

Mikaël Ross preisgekrönter Comic beginnt mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk: Noel, der junge Mann mit der roten Steppjacke und der orangefarbenen Mütze, ist überglücklich. Weniger, weil er auf dem Balkon der Berliner Wohnung Marshmallows rösten darf, wie üblich etwas zu lange. Die Freude hat einen anderen Grund: Die Mutter des beeinträchtigten Mannes – von ihm "Mumsie" genannt – hat eine besondere Überraschung für ihn. Eine Spielzeuggitarre, ebenfalls rot, und, am Hals versteckt, zwei Karten für das AC/DC-Konzert im nächsten September. Noel liebt die Musik dieser Band über alles. Und eigentlich ist er, so wie Mikaël Ross ihn gezeichnet hat, der liebenswerteste AC/DC-Fan überhaupt. For those about to rock, we salute you.

"Das habe ich versucht, mit Noel auszudrücken", sagt Mikaël Ross über die Hauptfigur seines Comics "Der Umfall": "dass es eigentlich keine Unterscheidung gibt zwischen einem Menschen mit einer Beeinträchtigung und jemandem, der – in Anführungsstrichen – normal ist. Die Grundbedürfnisse sind die gleichen. Man möchte ein sinnvolles Leben führen, man möchte in Beziehung sein, man möchte arbeiten, man möchte Sinn schaffen. Das ist alles gleich."

Plötzlich ist alles anders

Leider aber gerät Noels behütetes Leben kurze Zeit später völlig aus dem Lot. Seine Mutter bricht in der Nacht im Bad zusammen. Das ist der „Umfall“. Im Krankenhaus wird ein Schlaganfall diagnostiziert, sie liegt im Koma und, man ahnt es, sie kehrt nicht mehr nach Hause zurück. Noel, der aufgrund seiner Beeinträchtigung auf Hilfe angewiesen ist, kommt schließlich ins niedersächsische Neuerkerode, in ein inklusives Dorf. Er wird Teil der besonderen Wohn- und Lebensgemeinschaft. Mikaël Ross erzählt aus der Perspektive des neuen Dorfbewohners, einfühlsam, zugewandt, voller Intensität, immer wieder auch humorvoll.

"Ich möchte den Witz, den die Leute in Neuerkerode haben, irgendwie aufzeigen und drin haben", sagt Mikaël Ross, der aus München stamm. "Aber damit das nicht schief geht, muss ich die Figuren erst einmal so finden, dass ich sie wirklich verstehe und dass ich erst einmal selbst anfange, die tatsächlich zu lieben. Dann merkt man, dass einem gar nicht so viel passieren kann."